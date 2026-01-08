「繼祖父」獸性大發！強拉6歲女童洩慾…3玩伴上門「直擊」衝學校告狀

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣陳姓男子按耐不住性慾，竟對6歲的繼孫女小花（化名）出手，將小花拉進房猥褻，剛好小花的3名女同學上門目擊陳男獸行，3人立即通報老師揭發陳男，新竹地院依強制猥褻幼女罪判刑3年。

法官調查，2022年4月某日上午，陳男在房間內強行猥褻小花，正巧鄰居3名女學童剛好有事到小花家，意外當場目睹陳男獸行，立即告訴學校老師，校方依法通報檢警偵辦。

法官審酌，陳男為小花繼祖父，竟不知愛護年幼的被害女童，為滿足一己性慾而罔顧人倫，造成被害人心理難以抹滅的陰影，影響小花身心健全、人格發展，且陳男矢口否認犯行，犯後態度不佳，最後依強制猥褻幼女罪判刑3年。

