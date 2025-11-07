即時中心／顏一軒、陳治甬報導

國民黨主席鄭麗文昨（6）日布達新人事案，其中鄭的貼身小編、Rapper王安國跨界出任文傳會新媒體部主任，引發各界關注。王安國今（7）日現身受訪表示，他跟大家一樣都是一般百姓，外界不用太過於關注，讓他好好做事就好；至於音樂仍是他的興趣，應該還是會繼續創作。





政治粉專「逆風的烏鴉」昨日指出，王安國據說是一位「Rapper」，他的本業應該是保險業務員，保險單月業績第2名的得獎文，有將近30個讚，聲量遠勝他的Rapper文，沒看到政治文，應該又是個天才型的政治網路行銷高手吧，「所以看來以後國民黨會對基層保險業者投注更多的關心和了解了」。

王安國透露，「我其實就也跟大家一樣是一般百姓，所以不用太關注我，我就好好做事就可以了，我還是把重點放在我該關注的地方」。

談及創作，王安國則強調，「音樂還是我的興趣，我覺得很好玩，應該還是會啦，可能在這邊就不用把焦點放在我身上，謝謝」。





原文出處：快新聞／繼續創作？Rapper掌KMT新媒體部 王安國現身震撼發聲

