繼續力挺林岱樺？林佳龍「幫可能受抹黑的同志加油」：政治不能離開人性

外交部長林佳龍日前在「川習會」前夕，一篇「不貪不取、優質立委」的臉書貼文，力挺同屬民進黨派系「正國會」、身陷涉貪爭議被起訴、仍力拚在高雄市長初選出線的立委林岱樺，引發黨內外譁然，風波一路延燒至今。林佳龍今（5）日受訪時說，從政是很艱辛的過程，要接受各界善意批評或惡意抹黑，「我給這些面臨到這樣的一個壓力、處境的同志們，給他們加油」。​

林岱樺11月1日在高雄市岡山區舉辦的「大改革！林岱樺護國市長大岡山造勢晚會」，儘管事前發文宣傳的林佳龍，及同屬正國會的不分區立委王義川、身兼黨發言人的新北市議員卓冠廷等人最終並未出席，但相關風波仍一路延燒至今。對於是否被黨內高層關切，認為政務官不應介入初選？林佳龍昨日受訪時回應，黨內規範是限制黨務人員如果涉及選舉角色，政務官本身就是政務，「我們也是這個對於有志於服務人民的同志，能夠表達對他們的加油」，但否認未來會幫林岱樺站台。

林佳龍今日上午赴立法院外交及國防委員會就「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」專題報告，會前接受媒體聯訪時，被問到是否會繼續幫林岱樺加油？林佳龍回應，「政治不能離開人性，當然民主政治，我們對於每一個要爭取為民服務的人，我們都是加油，從政是很艱辛的過程，要接受各界不管是基於善意的批評，或可能是惡意的抹黑，我給這些面臨到這樣的一個壓力、處境的同志們，給他們加油」。​

值得一提的是，國民黨桃園市議員凌濤日前指稱，林佳龍挺林岱樺參與高雄市長初選，是為了換取在民進黨桃園市長布局，提名前秘書長林右昌或王義川甚至自己出馬。對此，林佳龍昨日直言，「我沒有聽到他講什麼，不過他想太多了」。​

