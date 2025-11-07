繼續卡關？NCC人事同意權投票 藍白表態4人全部封殺

立法院今（7）天上午處理國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民進黨團表態全數支持，希望在野黨也共同支持，不過藍白黨團上午召開黨團大會之後，民眾黨團率先宣布，四個被提名人全數反對，國民黨在開完黨團大會後，也一致決定通通不同意，而由於藍白兩黨立場一致，此次人事同意案也難以過關。

NCC四名委員已經懸缺超過一年，行政院提出的提名名單，包含成功大學教授蔣榮先出任NCC主委，以及東吳大學教授程明修出任副主委，另外還有兩名委員則是政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新傳播管理系助理教授羅慧雯共4個人。

廣告 廣告

民眾黨一早召開黨團大會，由於不滿行政院長卓榮泰早在5月就已徵詢這些委員同意，當時卻沒有馬上提出來，於是決議4人全部通通封殺。國民黨也於黨團大會結束後，同樣表態4名人選通通「不同意」。

這次藍白兩黨皆決議投下不同意票，意味著人事案恐怕將繼續卡關，國民黨團更建議民進黨因應新國會新民意，發函請在野黨推薦NCC人事，共同商量找出適合人選。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

反年改修法開戰！立院排審停砍年金 藍白拚12月三讀通過

認錯人超糗！謝龍介質詢把管碧玲當劉世芳追問救災 2人尷尬笑場

休旅車晚間衝撞立院！ 肇事駕駛竟是柯建銘司機