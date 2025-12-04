繼續告狀！王毅向法外長控訴高市早苗 「希望並相信」法國支持中國立場

中國外交部長王毅週三在北京釣魚台賓館與法國外長巴羅會晤，不忘控訴高市早苗。路透社



中國外交部長王毅週三（12/3）在北京與法國外長巴羅會面。根據中國外交部新聞稿，王毅談及日本首相高市早苗涉台言論的「嚴重危害」，「希望並相信」法國將繼續理解並支持中國的立場，巴羅僅表示「堅定奉行一個中國政策」。

巴羅（ Jean-Noel Barrot）此行是陪同法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）進行第四次對中國的國是訪問。中國外交部新聞稿稱，王毅向巴羅「介紹了日本現職領導人涉台錯誤言論的本質和嚴重危害」。

新聞稿稱，王毅向巴羅表示：「中法同為二戰戰勝國，應共同維護用鮮血換來的二戰勝利成果，絕不允許日本藉台灣問題生事，重蹈歷史覆轍。希望並相信法方將繼續理解並支持中方正當立場。」

王毅也說，面對當前錯綜複雜的全球性挑戰，中法兩國有必要加強溝通與合作，承擔起「作為大國和聯合國安理會常任理事國」的共同責任。相信在雙方共同努力下，此次訪問將為「中法全面戰略伙伴關係發展」注入新動力。

根據新聞稿，巴羅並未提及台灣問題，也未提及日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，僅表示「法方堅定奉行一個中國政策」。他也宣稱，法方致力於推動歐盟「獨立自主」，願積極推動歐中關係發展。

馬克宏今天上午已在北京與中國國家主席習近平會談，兩人明天（12/5）也將在四川成都再次會晤。

王毅上週與馬克宏的外交顧問伯納（Emmanuel Bonne）通話時，也曾闡述北京對台灣問題的立場。

根據中國外交部當時發出的新聞稿，王毅強調「日本現職領導人發表涉台挑釁言論，公然開歷史倒車，侵害中國主權和領土完整」；伯納則向王毅強調，法方「堅定不移奉行一個中國政策，理解中方在台灣問題上的正當立場」。

