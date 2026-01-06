繼續回擊高市早苗台灣有事發言？中國商務部突出手制裁，不准對日出口「軍民兩用物資」

亞洲兩大經濟體衝突再度升級，中國商務部6日晚間宣布，即日起嚴禁自家企業向日本出口，任何具備軍事用途的「軍民兩用物資」。此舉被外界視為，北京針對日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）在2025年有關「台灣有事」的回應，在新的一年給出強力報復。

​彭博引述中國商務部聲明，稱制裁清單涵蓋800多項，只要能被認定、有可能涉及軍事用途，或「可能增強日本軍事能力」的物資，均嚴禁出口至日本。

這份管制清單內容極廣，包含：礦產資源類的稀土、關鍵磁石，可被用於戰機、無人機或飛彈必備零件；還有感測器、通訊設備、航太技術、精密電子零件，以及化工領域的關鍵化學原料、造船設備、先進製造技術。

廣告 廣告

中國商務部在聲明中指出，日本領導人近期在台灣議題上，發表「錯誤言論」，還對外暗示可能對台海進行軍事干預，「這些言論違反一個中國原則，性質惡劣且後果嚴重。」對此，日本經濟產業省沒有地一時間做出回應，僅表示正在評估情勢，要確認相關限制措施，究竟是象徵性、還是針對會對日本造成實質影響。

2010年12月30日。工人使用機械在中國中部江西省贛縣的一個稀土礦井進行挖掘。 （Chinatopix via AP, File）

隨著制裁消息曝光，日經225指數期貨應聲下跌約1個百分點。市場最擔憂的一點是，日本長年高度依賴來自中國的稀土，從官方數據能發現，截至2024年、日本約有多達70%的稀土都來自中國。

南洋理工大學副教授駱明輝（Dylan Loh）受訪時指出，這些管制措施的措辭，都非常模糊，可以理解成中國幾乎可以針對任何日本進口產品，採取限制行動，「即便它非常明顯就是民用用途。至於是否真的這麼做，那就是另一個問題。」

中國2025年曾在川普發動貿易戰期間，對全球實施稀土出口限制。稀土被廣泛用於戰機、無人機、飛彈等軍事武器，同時也是智慧型手機、電動車等科技產品的關鍵材料之一。回顧歷史，北京並不是第一次對日本使用類似手段，早在2010年，中國就曾停止向日本出口關鍵材料，對日本製造業造成嚴重衝擊。

更多風傳媒報導

