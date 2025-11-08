繼續寫下去！90歲黃春明筆耕不輟 新書《山爺》發表
高齡90歲的作家黃春明筆耕不輟，今天（11/8）在台北博客來書店舉辦最新小說集《山爺》新書發表會，黃春明說，人從年輕開始一直學某項技術，中年沒有放棄，老年就會繼續下去，自己也會繼續寫下去，帶給大家更多故事。
曾獲國家文藝獎的黃春明，近年雖然與因病所苦，但仍不忘創作，今天新書分享會現場除邀作家陳芳明、廖玉蕙等人分享，黃春明還近距離與讀者交流，他說，人是需要鼓勵的，年紀大的人跟小孩都一樣，感謝這段期間朋友對他的鼓勵，讓他有動力繼續創作。
陳芳明表示，認識黃春明老師已超過半世紀，除了寫小說，也能寫詩、散文，還跨足撕畫領域，時間和年齡無法限制其創作，總是不斷學習與思考，讓後輩不敢怠惰，黃春明是許多人望塵莫及的創作家。
廖玉蕙表示，黃春明老師著作充滿智慧與現實感的老人，也有滿腦子奇思妙想的孩童，不論老人或孩童，都是黃春明老師個人的疑惑與隨著疑惑思考所整理出的智慧，透過鄉下老人形象，寫出他個人的思想與人生信念，是小人物的最佳代言人，他蹲下身子，以跟老人、小孩一樣的高度，寫出人情世故和處世原則。《山爺》中，對大自然的深入描繪，拓展讀者的視野，透過諷世寓言告訴大家「愛是如此複雜的難題」。
