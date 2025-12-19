繼續對委內瑞拉施壓 川普：不排除開戰可能性

美國總統川普12月18日簽署行政命令，放寬聯邦政府對大麻的管制。路透社



美國近期加強打擊委內瑞拉，外界憂心局勢是否可能進一步惡化。美國總統川普接受國家廣播公司（NBC）訪問時語出驚人表示，不排除對委內瑞拉開戰的可能性。

路透社報導，川普在這段19日播出的獨家電話專訪中說：「我不排除這種可能（開戰），不會。」

川普並在訪問中表示，未來還將在委內瑞拉近海扣押更多油輪。美國上週在委內瑞拉外海扣押一艘遭制裁的油輪。

他說：「如果他們愚蠢到繼續航行，那麼他們就會一路航行到我們其中一個港口。」

川普16日下令，對所有進出委內瑞拉、遭到制裁的油輪實施「封鎖」，這是華府最新一波加大對委內瑞拉政府施壓的行動，直接鎖定其最主要的收入來源，即銷售石油。

委內瑞拉政府隨後表示，拒絕川普提出的「荒謬威脅」。

川普對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的施壓行動，包括擴大美軍在該地區的軍事部署，以及在委內瑞拉附近的太平洋與加勒比海海域，對所謂的運毒船發動20多次軍事打擊，至少已造成90人死亡。

川普先前也曾宣稱，美國即將展開對委內瑞拉的地面行動。

在NBC的專訪中，川普拒絕說明是否以推翻馬杜洛為最終目標，僅表示：「他非常清楚我想要什麼。」川普又補了一句「他比任何人都清楚」，不過報導未進一步說明其含意。

馬杜洛指控，美國的行動意在推翻他的政權，並奪取該國的石油資源。委內瑞拉擁有全球最大的原油儲量。

白宮並未立即回應路透社提出的置評請求。

