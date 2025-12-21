即時中心／林耿郁報導

今（22）天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地也有零星飄雨的機會，下半天宜蘭可能有局部較大雨勢發生的機率，外出請攜帶雨具備用；桃園以南地區則是雲量較多的天氣。

氣溫方面，氣象署指出，今日中部以北、宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度，北部及宜花高溫約20至23度，整天體感較為濕涼，中南部及台東高溫約25至27度，日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖多雲，19至21度，金門多雲，13至20度，馬祖多雲時陰，12至16度。

風浪方面，東北風明顯偏強；桃園至台南、台東沿海，以及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有平均風6級以上、陣風8級以上強風，恆春半島易有平均風9級以上、陣風11級以上強風；此外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生機率，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日境外汙染物影響趨緩，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／繼續濕冷！東北風續吹迎風面有雨 高屏空品亮橘燈

更多民視新聞報導

東北風增強！迎風面恐有大雨 南部、外島空品亮橘燈

「3波東北季風」接力報到！專家揭「全台轉雨」時間點

今各地舒適偏涼「北部恐有降雨」 高屏、金馬空品亮橘燈

