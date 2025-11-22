繼續為辛巴威鑿井 台灣不銹鋼管完成裝櫃

在辛巴威沒有不銹鋼管材，慈濟基金會這幾年在台灣找到合適廠商，製作不銹鋼管，從裁切到進貨櫃，都在高雄岡山志業園區進行，這幾天總共有5貨櫃、將近5千多支鋼管，要進海關送往辛巴威，人正好在台灣的朱金財師兄，立刻南下，感恩這群來協助裝櫃的高雄及台南志工，他看到每位志工從擦拭到搬運，都虔誠祝福，他也特別脫下外套，一起搬運。

「阿彌陀佛 阿彌陀佛。」

有人擦鋼管，有人扛鋼管，現場充斥著佛號聲。

「阿彌陀佛。」

慈濟志工 杜秋霞：「阿彌陀佛 祝福辛巴威，趕快完成 鑿井成功。」

五貨櫃的不銹鋼管，進行裝櫃作業，都要送到辛巴威給朱金財師兄，而本尊也現身高雄，安全帽一戴上，也來幫忙。

辛巴威慈濟志工 朱金財：「我扛的過程 那是不是重，很感恩這裡的師兄師姊，就是非常支持辛巴威，我特別感動，還是看在擦(鋼)管 ，每個擦(鋼)管，他們會說一個祝福的話，祝福辛巴威的話 很感動。」

慈濟志工 張秀菊：「歡喜心做，很開心 不會(重)。」

慈濟志工 黃淑娟：「女人當男人用 所以不會重。」

慈濟志工 蔡金木：「我們是盡量在後面，當他的後盾 補充燃料，讓他(朱金財)去衝。」

慈濟志工 李正鴻：「因為他的船期是兩個月，所以在明年1月份才會到辛巴威。」

為了品質，連續好幾年，辛巴威的鋼管都從台灣出貨，不讓鋼管運送過程滑動，處處看得出志工用心。

慈濟志工 蔡金木：「都是裝同一個方向的話，它有一個塑膠蓋子，它到最後會傾斜，所以每一層方向要掉頭。」

辛巴威慈濟志工 朱金財：「打開(貨櫃)時候都原封不動，我真的非常地感恩。」

目前鑿井團隊，幫辛巴威鑿4205口井，朱師兄目標打造1萬口井。

辛巴威慈濟志工 朱金財：「讓小朋友(去取水)，走5公里 來回10公里，10公里要花3小時4小時，所以變成說 他們那一天，去取水 他們就沒辦法上課，我們新的井，是針對學校還有醫院。」

一根鋼管，一分力，五貨櫃的愛，送達萬里之外，讓當地民眾，都能有乾淨水可用。

