繼續燒錢！馬斯克旗下xAI去年第3季淨損擴大至14.6億美元

根據《彭博》周四援引內部文件報導稱，馬斯克的人工智慧新創公司 xAI 公布，至去年九月的季度淨虧損高達 14.6 億美元。 圖：達志影像／路透社（資料照）

[Newtalk新聞] 搞 AI 真的很燒錢。根據《彭博》周四援引內部文件報導稱，馬斯克的人工智慧新創公司 xAI 公布，至去年九月的季度淨虧損高達 14.6 億美元，比前一季的虧損 10 億美元還高。

生成式 AI 領域的新創公司通常會燒掉大量資金，不僅要斥資數十億美元投入造價昂貴的先進資料中心等硬體，還要網羅頂尖的生成式AI 研究人才，以及開發最終將賦能人形機器人的軟體。光是去年前九個月，現金支出就高達 78 億美元。

儘管虧損擴大，xAI營收也是快速成長。去年第三季營收增近一倍至 1.07 億美元。毛利也從前一季的 1,400 萬美元，增至 6,300 萬美元。儘管如此，公司虧損仍持續擴大，去年前九個月息稅前利潤加上折舊攤銷（EBITDA）累計已虧損 24 億美元，超出先前預期的全年 22 億美元。

xAI 控股（xAI 與 X 的母公司）本周宣佈，近期完成一輪 200 億美元的股權融資，將用於現在加速開發新的 AI 模型和計算基礎設施。

