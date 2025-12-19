繼續營運美國業務！TikTok簽協議 與美方主導合資企業合作

據《美聯社》報導，TikTok已簽署協議，將與美國資方主導的合資公司合作，繼續營運在美國的業務。（翻攝自pexels）

根據《美聯社》報導，中國短影音平台字節跳動」（ByteDance）旗下的TikTok（抖音海外版），已與甲骨文（Oracle）、銀湖資本（Silver Lake）及阿布達比投資公司（MGX）簽署協議，成立新的美國合資公司，確保能持續營運在美國的業務。交易預計於明年1月22日完成。

報導指出，根據TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）內部備忘錄顯示，字節跳動與TikTok已正式與投資財團完成簽約。他在信中強調，在新架構確立後，團隊將持續專注於服務使用者、創作者與合作夥伴，推動平台在美國及全球的發展。

依據備忘錄內容，新成立的TikTok美國合資公司中，投資人財團將持有近一半股權，其中甲骨文、銀湖資本與MGX各自持有15%。字節跳動本身則保留19.9% 股份，另有30.1%由字節跳動既有現有投資者的相關方持有。

對於交易細節與後續安排，TikTok 方面與白宮皆未進一步回應。外界普遍認為，此次合資有助於回應美方對數據安全與營運主導權的關切，讓TikTok能在美國市場持續運作。

