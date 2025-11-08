繼續白色扭曲：鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」
【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會今（11月8日）天下午將在台北市馬場町紀念公園舉辦114年「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，據聞中國國民黨主席鄭麗文將出席大會。但近日社會輿論針對鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，出現不實與惡意言論，甚至將秋祭曲解為「祭拜共諜」或「替敵人平反」。台灣地區政治受難人互助會在會前發佈緊急聲明稿，指出白色恐怖秋祭的真正意義在追思志士，面向和解與追求社會公義。
主辦單位回應輿論扭曲，重申秋祭立場，嚴正指出：秋祭是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義。
主辦單位表示，追思志士體現民族創傷與社會良心。白色恐怖是一段民族共同的創傷史。自1950年代以來，無數台籍及來自各省籍的軍人、教師、學生、勞工與知識分子，懷抱對民族復興與社會正義的信念，卻在內戰與冷戰加重的“戡亂體制”下遭受鎮壓與犧牲。
他們的理想被定罪，他們的名字被抹去，留下的，是整個民族必須共同承擔的歷史悲劇。這不是個別命運的不幸，而是民族的不幸與社會的不義。
秋祭紀念的志士，包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者，他們以生命承擔理想，追求民族和解與社會公平。他們的犧牲，是對社會正義與和平的警醒，也是後人必須銘記的歷史教訓。
台灣地區政治受難人互助會進一步指出，主辦與與會者身份是歷史見證者的莊嚴追思。白色恐怖秋祭的主辦單位與與會者，幾乎全是當年受難者本人或志士家屬。他們親身經歷政權暴力與家園失落，如今仍以和平、理性的方式追思，呼籲社會正視歷史、珍惜和平。這是一個歷史見證者的莊嚴儀式。
應記取歷史教訓：記得、和解、共榮！七十餘年過去，台灣社會仍應從歷史中學會理解與共存。唯有承認錯誤、正視創傷，社會才能走出恐懼與敵意，邁向民族和解與社會正義。秋祭追思，歷史的悲劇不應成為攻擊個人的工具。讓歷史被記得，讓社會得以和解，讓民族走向共榮。（照片本報資料照）
白色恐怖秋祭追思慰靈大會 鄭麗文獻花致意 (圖)
國民黨主席鄭麗文（前）8日下午應邀前往台北市馬場町紀念公園，出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，現場獻花致意。中央社 ・ 6 小時前
白色恐怖秋祭追思慰靈大會 鄭麗文出席默哀 (圖)
國民黨主席鄭麗文（前左3）8日下午應邀出席由統派社團台灣地區政治受難人互助會舉辦的50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，和與會者一起默哀。中央社 ・ 6 小時前
赴秋祭惹議 鄭麗文：是悼念政治受難者 (圖)
國民黨主席鄭麗文（右）8日在馬場町紀念公園出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會時受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，他們為了自己的政治信仰、政治思想坐政治黑牢，由於當時處在戒嚴時期，有很多冤案、假案、錯案。中央社 ・ 6 小時前
統派主辦秋祭 馬場町紀念公園登場 (圖)
統派社團台灣地區政治受難人互助會8日在馬場町紀念公園舉辦白色恐怖秋祭追思慰靈大會。該處原名馬場町刑場，於1940年代末期至1950年代初期為槍決政治犯主要刑場，也是1950年共諜吳石、朱楓等人槍決地點。中央社 ・ 6 小時前
赴馬場町秋祭 鄭麗文：希望不再有政治受難者
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。她於致詞時說，致敬所有白色恐怖受難者與家屬，希望再也沒有人為政治信仰犧牲，不再聽到政治受難者5個字。中央社 ・ 5 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會 (圖)
台灣地區政治受難人互助會8日在台北市馬場町紀念公園舉辦50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，國民黨主席鄭麗文（圖）應邀出席並致詞。中央社 ・ 6 小時前
鄭麗文將出席「最高階共諜」追思會 王定宇痛斥敵我錯置：國民黨淪中共附庸
國民黨主席鄭麗文預計於明（11/8）日出席統派團體舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但活動追思對象之一竟為1950年遭國府槍決的中共高階共諜吳石。民進黨痛斥，鄭麗文上任後首場公開行程竟是「向共諜致意」，質疑她「敵我不分、立場錯亂」，對中華民國台灣的直接背叛，中國國民黨淪為中共附庸支黨部。太報 ・ 1 天前
追思共諜？鄭麗文發聲了！ 「吳石、朱楓非我認定的政治犯定義中」
國民黨主席鄭麗文今（8日）下午2點將出席台灣地區政治受難人互助會，在台北市萬華區馬場町紀念公園舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但傳出追思對象包括吳石、朱楓等中共地下黨員及情報人員，引發爭議中廣新聞網 ・ 9 小時前
追思共諜挨轟敵我不分！鄭麗文喊「邀請時未提吳石」：他不在政治犯定義
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日要出席白色恐怖秋祭追思，但這個活動紀念的是反對內戰、要求和平與民族統一而犧牲的青年，甚至還有被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石。鄭麗文挨轟敵我不分，今（8）日發聲稱，日前收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，「吳石、朱楓等人並不在我們所認定的『政治犯』定義中」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
追思共諜惹議！鄭麗文：邀請資訊未提及、並非以吳石等人為主角
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但追思對象包括共諜吳石，引發議論。鄭麗文昨（7）日稱...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
