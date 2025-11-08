繼續白色扭曲：鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」

【記者 張達威／台北 報導】台灣地區政治受難人互助會今（11月8日）天下午將在台北市馬場町紀念公園舉辦114年「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，據聞中國國民黨主席鄭麗文將出席大會。但近日社會輿論針對鄭麗文出席「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，出現不實與惡意言論，甚至將秋祭曲解為「祭拜共諜」或「替敵人平反」。台灣地區政治受難人互助會在會前發佈緊急聲明稿，指出白色恐怖秋祭的真正意義在追思志士，面向和解與追求社會公義。

主辦單位回應輿論扭曲，重申秋祭立場，嚴正指出：秋祭是由白色恐怖倖存受難人與犧牲者家屬自發舉行的歷史追思，自1991年起，已經舉辦34年。其宗旨在於追思為民族和解、社會改革而犧牲的進步志士，重申歷史真相，呼喚社會公義。

主辦單位表示，追思志士體現民族創傷與社會良心。白色恐怖是一段民族共同的創傷史。自1950年代以來，無數台籍及來自各省籍的軍人、教師、學生、勞工與知識分子，懷抱對民族復興與社會正義的信念，卻在內戰與冷戰加重的“戡亂體制”下遭受鎮壓與犧牲。

他們的理想被定罪，他們的名字被抹去，留下的，是整個民族必須共同承擔的歷史悲劇。這不是個別命運的不幸，而是民族的不幸與社會的不義。

秋祭紀念的志士，包括台籍在內不分省籍的白色恐怖犧牲者，他們以生命承擔理想，追求民族和解與社會公平。他們的犧牲，是對社會正義與和平的警醒，也是後人必須銘記的歷史教訓。

台灣地區政治受難人互助會進一步指出，主辦與與會者身份是歷史見證者的莊嚴追思。白色恐怖秋祭的主辦單位與與會者，幾乎全是當年受難者本人或志士家屬。他們親身經歷政權暴力與家園失落，如今仍以和平、理性的方式追思，呼籲社會正視歷史、珍惜和平。這是一個歷史見證者的莊嚴儀式。

應記取歷史教訓：記得、和解、共榮！七十餘年過去，台灣社會仍應從歷史中學會理解與共存。唯有承認錯誤、正視創傷，社會才能走出恐懼與敵意，邁向民族和解與社會正義。秋祭追思，歷史的悲劇不應成為攻擊個人的工具。讓歷史被記得，讓社會得以和解，讓民族走向共榮。（照片本報資料照）