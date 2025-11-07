即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

藍白立委今（7）日挾人數優勢，直接將行政院提名的國家通訊傳播委員會（NCC）4名人選全數封殺，使得NCC只好繼續空轉。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱喊話，如果行政院未來提出的中選會人選有包含朝野各政黨所徵詢的意見內，也希望大家能夠回歸到專業的審查，讓這些獨立機關能夠早日恢復運作。

鍾佳濱自錄影片表示，今天NCC的4位包括主委、副主委及被提名人的委員，全數遭到在野黨的封殺，「我們相當的遺憾」。

接著，鍾佳濱說明，行政院或總統府這一年來一直依《憲法》或相關法令提出的人事案，皆必須經由立法院行使同意權任命之，但除少數考試委員外，通通都被在野黨以多數方式否決。

他解釋，雖然NCC名義上是屬於行政院，但是它與中選會、公平交易委員會一樣都是獨立行使職權的機關，且都是依據法令、業務又和民眾息息相關，更被要求有公正性，像中選會的選務、NCC處理通訊業務、公平交易委員會維持的市場秩序。

面對今天NCC的4名提名委員全數遭封殺，鍾佳濱坦言，之後還有中選會委員要行使人事同意權，而且行政院也釋出善意，希望徵詢朝野各政黨的黨團能夠提供人選，進一步讓行政院從中加以提名，「我們還不知道中選會到底有沒有這樣的機會，但是NCC已經全數被否決了」。

鍾佳濱強調，如果朝野政黨因各自立場與政治理念，就強加這些獨立機關，並用政治立場進行否決，而不能進行專業審查；但在野黨提出透過諮詢、徵詢意見的過程選出人選，「我覺得這也不失為一個可行的方向」。

最後，鍾佳濱喊話，如果行政院未來提出的中選會人選有包含朝野各政黨徵詢的意見內，也希望大家能夠回歸到專業的審查，讓這些獨立機關能夠早日恢復運作。





原文出處：快新聞／繼續空轉！NCC人事案慘遭藍白封殺 鍾佳濱喊話了

