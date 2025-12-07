繼續競選市長？賴瑞隆：先處理孩子問題 透露原本沒介入是怕學校認為在干預

立委賴瑞隆回應兒子學校霸凌事件。資料照。廖瑞祥攝



有意角逐2026高雄市長的民進黨立委賴瑞隆孩子涉校園事件，他今天（12/7）第二度召開記者會歉，他提到，他知道事件發生，但自己想法是，就尊重學校的處理，畢竟自己是政治人物，不要讓學校覺得他在干預，到了前天，他發現必須要跟家長溝通，展現他的誠意。對於競選行程持續？賴瑞隆表示，現在最重要工作，還是先處理孩子問題。

針對孩子這幾天狀況，賴瑞隆說，孩子感受到相當大的壓力，一夜之間長大需多，那天孩子面對心理醫師，有講一句，讓他非常訝異，醫師問說，「媽媽如果可以幫助你，你希望媽媽幫助你什麼事」，孩子希望媽媽穩住這個家庭，孩子在這段時間長大很多，他也知道孩子有很多必須繼續學習，犯了錯勇敢認錯，做不好繼續改進，「先動手就是不對」，這部分持續跟孩子溝通，孩子也有答應他，8歲是孩子成長階段，如果還有狀況，也在看心理醫師，希望透過更專業醫療判斷，了解孩子問到什麼問題，如果確實需要有更長遠的治療，會陪伴孩子度過。

廣告 廣告

賴瑞隆也提到，最近很多網路上消息並不真實，對一個8歲孩子造成很多傷害，作為父親、監護人，必須特別孩子說明，前幾天說孩子在前一個學校就有這樣的行為、有前科，說法不是事實，前一個學校也正式說明，沒有所謂霸凌事件，也沒有集團孫子，當然也就沒有所謂霸凌集團孫子，然後轉學，這對8歲孩子非常不公平。對孩子造成相當大的傷害，把一個8歲孩子妖魔化，台灣社會不應該這樣，做一個孩子的父親，做錯的地方，他有責任教養孩子，但不實消息傷害孩子，自己也必須站出來去保護孩子。

至於轉學原因，賴表示，他們有一些考量，因為他的身份特殊，在學校間有產生困擾，後來決定轉學，希望孩子不想有太多困擾，單純是他們考量，希望給孩子一個比較沒有受到困擾的環境。

對於家長不願見面，賴瑞隆說，他知道事件發生，但自己想法是尊重學校的處理，畢竟自己是政治人物，不要讓學校覺得他在干預，到了前天，他發現這件事情他必須要跟家長溝通，展現他的誠意，他週五到學校去，待了1個多小時，在學校外面等，希望有機會跟對方家長親自溝通，希望這件事情對所有孩子傷害降到最低，大家都以孩子為重，不要影響孩子未來身心發展與就學。

他表示，他沒有對方父母電話或聯絡方式，他透過校方溝通，希望親自表達歉意也希望親自溝通，當時沒有同意，當時有請學校幫忙，任何時間，只要他們願意，他都親自去說明，女童媽媽提出訴求，包括希望他盡快去看錄影帶，他昨天拜託學校讓有機會去看一下，盡快完成對方父母的要求。

他表示，昨天看完之後，他知道很多狀況，但涉及調查中不便透露，前天帶孩子去看心理醫師，很多資訊讓對方父母知道，他再次表達是否見個面，讓他表達歉意同時持續溝通，但學校轉達，女學生家長還有一些想法，還是沒有辦法，到了今早他還是持續努力，希望能夠見個面，但還是沒辦法完成，接下來繼續溝通，還是會繼續透過跟學校，與對方父母親溝通，希望當面接受他的道歉，甚至可以坐下來好好談一談，把事情說得更清楚，避免對孩子或對所有事情造成影響。

媒體詢問，學校10月有找家長卻沒去？賴瑞隆說，事情發生後就尊重學校處理，學校後來有安排雙方溝通，有一些不同的看法，「溝通並不是很順利」，溝通中與相關安排，都照學校程序進行，過去也是這樣，任何孩子在學校，自己很少介入學校事務，不想讓各界認為他在介入或干涉，他認為這不恰當，所以他沒有都去介入其中，有可能造成對方父母認為他好像都不在，他想跟對方父母說明，不是不溝通，而是他的角色如此，孩子媽媽在處理有其處理方式，這部分還是希望能夠有機會當面溝通。

至於競選行程會持續？賴瑞隆表示，現在最重要工作，還是先處理孩子問題，包括女同學及家長，現在最重要工作是讓所有孩子回到正常的生活，沒有壓力、健康快樂的學習環境，這個最重要，現在沒有任何事情比兩個孩子跟所有孩子健康學習更重要。

更多太報報導

藍白緊咬賴瑞隆8歲兒霸凌案 吳靜怡：謝龍介兒子吸毒有要他退選？

兒涉3霸凌案！賴瑞隆認陪伴不足 被點名保護學生個資...校方發聲了

賴瑞隆兒捲校園風暴 陳其邁點名校方：保護學生個資