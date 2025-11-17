繼美濃大峽谷 月世界淪垃圾山！民代怒：堆滿4樓高...環保局清8噸追兇
高雄知名景點「月世界」山坡被大量垃圾掩埋，高市議員許采蓁今（11/17）現勘發現，垃圾堆到4、5層樓高，已放置多時，腐爛惡臭撲鼻，「戴口罩也聞得到」，痛批市府一邊宣傳演唱會、一邊放任林地成垃圾山，荒謬又諷刺，要求盡速揪出元凶，避免市民承擔後果。環保局已清運至少8噸垃圾，並掌握相關清除業者，檢警正積極偵辦。
高雄繼美濃大峽谷、大坪頂柏油山後，再爆環境爭議；知名景點「月世界」山坡遭大量生活垃圾傾倒，環保局查出廢棄物疑來自台南等外地，嚴重破壞自然景觀，今日到場清運並追查不法來源。
高市議員許采蓁則表示，她與服務團隊也前往現勘，發現垃圾已堆置4、5層樓高，明顯以堆置多時，垃圾腐爛導致現場惡臭撲鼻「戴口罩也聞得到」。
她進一步痛批市府一邊宣傳演唱會、一邊放任林地成垃圾山，荒謬又諷刺，要求盡速揪出元凶，避免市民承擔後果。
環保局表示，今日動員7區隊、13部車輛清運，同步調閱監視器並報警追查可疑車輛，目前已鎖定相關清除業，檢警正積極偵辦；本案屬非法棄置廢棄物，後續將依《廢棄物清理法》第71條代為清除，並向行為人及產源事業求償代履行費用。
環保局說明，由於邊坡地形難以作業，目前已清除約8噸垃圾，並加派人力加速完成清理工作，力求儘速恢復月世界環境原貌。
