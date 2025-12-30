繼聖誕夜後 「川普甘迺迪中心」跨年爵士表演也取消

美國庫克斯爵士樂團(上/翻攝thecookersmusic.com)宣布取消跨年夜在甘迺迪中心(下/路透社)的演出。



美國華府知名表演場地「甘迺迪中心」日前更名為「川普甘迺迪中心」，引發外界不滿，陸續有藝術家宣布取消演出。一支原本將在跨年夜表演的爵士團體週一（12/29）宣布，將取消當天在該中心的表演。

庫克斯（Cookers）爵士樂團週一宣布取消跨年夜在「川普甘迺迪中心」（Trump Kennedy Center）的演出。雖然並未說明取消表演的原因，但外界心知肚明。

聲明中說：「爵士誕生自無窮盡的抗爭以及對自由的堅持：思想自由、表達自由、展現全人類聲音的自由。我們的部分團員演出爵士樂長達數十年，這段歷史形塑出我們如今的模樣。我們無意拒絕我們的觀眾，但希望重返舞台時，可以在這座音樂廳內慶祝爵士樂的全貌。」

廣告 廣告

川普甘迺迪中心尚未對此消息予以回應。但就在一周前，在該中心舉辦已久的平安夜爵士音樂會也突然喊停。音樂會主持人瑞德（Chuck Redd）當時向CNN表示，他得知中心更名後，決定取消這場平安夜爵士即興演奏會。

另據《紐約時報》報導，紐約的「Doug Varone and Dancers」舞團也決定取消明年4月在甘迺迪中心的兩場演出。

美國總統川普今年2月經甘迺迪中心董事會推選為主席後，屢次戲稱該表演藝術中心為「川普甘迺迪中心」。知情人士透露，經川普親自挑選的董事會於本月中的會議上決定更名。

根據1964年通過的《第88-260號公法》（Public Law 88-260），將原「國家文化中心」正式命名為「約翰•F•甘迺迪表演藝術中心」（簡稱甘迺迪中心），並指定此中心為甘迺迪在華府及週邊地區唯一的官方國家紀念設施。

依據美國憲法精神，任何法律規定的名稱變更都必須經過國會另行立法，而非由中心董事會單方面投票決定。

民主黨人痛批董事會擅自更名違反法律，而甘迺迪家族也斥責此舉破壞了前總統甘迺迪的名聲。

更多太報報導

逃離中國霸權卻被美ICE逮捕 新疆集中營拍攝者：在中國沒有免於恐懼的自由

怒批音樂家取消甘迺迪中心平安夜音樂會 川普親信揚言求償百萬美元

白宮：甘迺迪中心董事會一致通過 更名為「川普甘迺迪中心」