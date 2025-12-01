繼與法國通話後 中外長再向英國敦促堅持「一中原則」

根據《路透社》報導，中國外交部長王毅11月28日在北京會見英國國家安全顧問喬納森·鮑威爾（Jonathan Powell），要求英方遵守「一中原則」。

報導指出，台灣問題已演變為近年中日關係中最嚴重的外交紛爭之一。在這樣的背景下，中國近期在對外互動中多次重申相同立場，爭取各國在「一中」框架下表態支持。

就在中英兩方對話的前一天，王毅也與法國總統外交顧問通話，除了批評日方涉台發言外，同樣呼籲法國在台海議題上堅持「一中原則」，並強調歐中應以對話方式處理雙方分歧。

此外，依據中方會後發布的訊息，雙方也在會中就烏克蘭局勢交換意見。

