繼蕭美琴訪歐 蔡英文晚間啟程赴德：外交是一棒接一棒
副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說，預計明天清晨返抵國門。前總統蔡英文今（8）晚表示，她即將前往德國出席「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）並發表演說，期待繼續深化台灣與德國的合作。她還特地在飛機上錄製一段小影片說，「我們要出發了！」
蔡英文在臉書表示，外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作。在賴清德總統的指派下，蕭美琴已經結束了歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。
蔡英文說，她也即將在今晚前往德國，出席「柏林自由會議」並發表演說，期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。
蔡英文強調，如同賴清德所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，我們將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，此行，她也會秉持著這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。
