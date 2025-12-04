繼藍鯨骨骼後 屏東海生館推「重返海洋」特展揭密演化史

全球僅17座、長達22公尺的巨型藍鯨骨骼標本。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於恆春半島的國立海洋生物博物館，一直是國內親子旅遊的首選，館內超人氣明星小白鯨、企鵝、海豹以及近年最夯的藍鯨骨骼，深受大小朋友喜愛。繼2年前展出全球僅17座、長達22公尺的巨型藍鯨骨骼標本造成轟動後，海生館今更重磅推出「重返海洋」特展，結合最新科技與深度科普，要帶領遊客一窺這群「有點另類」海洋居民的演化奧秘。

海生館長溫志宏表示，在浩瀚的蔚藍大海中，住著一群特殊的「移民」，牠們億萬年前本是陸地居民，後來才再次選擇「重返」海洋生活。這些生物包括大家熟悉的海龜、海豚與鯨魚等，雖然外型已完全適應水下生活，但與海洋原始居民相比，仍保留了陸地祖先的關鍵特徵；例如牠們通通都得用肺呼吸，海龜仍需回到岸上產卵，而海豚則保留了哺乳類胎生的習性，演化過程充滿了生物學的驚奇與故事性。

廣告 廣告

館方表示，特展內容豐富，深入淺出地介紹這群「重返海洋族群」在演化過程中遇到的生存難題，以及為了適應大海環境，在生理構造上做出的驚人改變。除了珍貴的實體標本與互動解說，海生館這次更展現科技軟實力，特別引進「類比式AI」技術，打造出專屬個人的獨特導覽體驗，讓民眾不只是看展，更能身歷其境地感受生物演化的壯闊，並從中獲得對生命韌性的啟發。

特展內容豐富，深入淺出地介紹這群「重返海洋族群」(記者蔡宗憲攝)

海生館「重返海洋」特展，結合最新科技與深度科普。(記者蔡宗憲攝)

海生館「重返海洋」特展，結合最新科技與深度科普。(記者蔡宗憲攝)

特展內容豐富，深入淺出地介紹這群「重返海洋族群」。(記者蔡宗憲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台大爆多名學生收肺結核檢查通知 被匡列者幾乎都修過這堂課

基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

錄取台大研究所「被放棄報到」！同校好友下手原因曝光

好市多「全球店王」傳將取消免費 居民：公有市場用地怎可收費？

