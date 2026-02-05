繼財劃法後第二例！行政院週五拍板「眷改條例」不副署

行政院外觀。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院1月16日三讀通過修改「眷改條例」，將老舊眷村定義時限從「民國69年」大幅放寬至「民國85年」，並新增「且有改建之必要」條款，被質疑圖利，且恐掏空國庫2000億元。立法院已在1月28日將三讀咨文送抵行政院，10天公布期限明(6)日週五屆滿，據了解，行政院將拍板「不覆議」也「不副署」，預計明天對外說明。這也是繼「財劃法」後，行政院「不副署」的第二例。

國民黨立委羅智強等人所提「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正案」，將老舊眷村定義時限從「民國69年」大幅放寬至「民國85年」，並新增「且有改建之必要」條款。羅雖指稱該修法只影響「慈仁八村」，但此案大幅放寬年限，恐衍生當年依法改建新建完成的眷舍，都可能要求援引，引發圖利爭議。

廣告 廣告

經民連曾點名，包括提案人羅智強選區內的成功國宅、大安國宅等位於黃金地段的「豪宅」，均符合年份定義。若管委會引用新法要求國家出資修繕或改建，潛在經費恐高達2000億元，痛批是「拿納稅人的錢讓千萬富翁變億萬富翁」。

據指出，對於立法院近期提出的惡法，包括「眷改條例」、讓中天新聞台復台的「衛星廣播電視法」、讓救國團遭凍結的56.1億元「解凍」的 「不當黨產條例」，以及助理費變立委補助費的「立法院組織法」等多項爭議修法，民進黨內有「不副署」的聲音，行政院也評估其可能性。

據了解，由於目前僅「眷改條例」送抵行政院，且明天屆滿10天的公告期限，因此先行處理。至於在立法院上會期最後一天強行的三大惡法，其中「黨產條例」，民進黨內已凝聚不副署共識，「立法院組織法」也不排除跟進，至於「衛星廣播電視法」仍在審慎評估中。

行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會表示，「不副署」是憲法賦予行政院長權力，行政院長卓榮泰已說明，只有在摧毀國家憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律，有違法難以回復的狀況時，才會審慎使用。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國台辦嗆新台幣改版包藏禍心 梁文傑「1句話」反將一軍

中選會委員不足額竟公告李貞秀遞補立委？ 政院：尊重職權行使

民眾黨提修《戒嚴法》 沈伯洋氣到笑：國防機制會直接瓦解

南投名間焚化爐撥用國有地 政院：若不符規定會取消

