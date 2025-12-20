繼鄭捷再一樁北捷隨機殺人案...兇嫌張文釀3死9傷後墜樓不治...賴清德今下四點指示：好好來協助幫忙受牽連民眾、擴大追查真相！

繼2014年北捷隨機殺人事件釀4死24傷，昨日晚間北捷台北車站、中山站再發生無差別攻擊事件，犯嫌張文接續在台北車站內、中山站外扔擲煙霧彈，期間有數人遭砍傷，最後兇嫌闖入百貨公司行兇完、跑上頂層墜樓，送醫後傷重不治，導致張文在內共4人死亡、9人輕重傷。對此，總統賴清德今（20日）做出四點指示，要求專案小處全面深入、擴大案件調查，且要強化快速打擊部隊功能，往反恐布置訓練，才能有效保護社會安定和民眾安全。

據警方調查，犯案兇嫌張文為桃園人，年齡27歲、處無業狀態，過往曾任職過保全，張文也因涉犯妨害兵役治罪條例，於今年7月被桃園地檢署發布通緝。張文1月時北上，在中正區公園路一帶租房，本月17日疑似為掩人耳目，事先入住位在南西誠品店對面的千慧旅館。



昨日下午張文先在林森北路119巷和159巷、長安東路一段連續縱火，14分鐘內扔出六個汽油桶，有兩輛汽車、三台機車及附近雜物因此燒毀；後續張文返回租屋處縱火，帶著犯案用長刀、裝有煙霧彈、汽油彈的行李箱徒步走道台北車站捷運M7出口。



張文從台北車站M7出口進入，行走時邊拋出煙霧彈，引發現場一陣混亂，一名見義出手制止的57歲余姓男子在過程中遭張文長刀刺入胸腔，大量出血傷重不治；而張行兇完，步行返回千慧旅館，再抵達中山站外後，在馬路上扔擲煙霧彈，手持長刀逼近路人，一名37歲蕭姓騎車男子反應不及，頸部遭劃傷後鮮血迸出，雖立即駛離現場，但隨後即倒地，後續送醫傷重不治。



張文也闖入一旁的南西誠品店隨機砍人，一名37歲的王姓男子在四樓逛街遭到攻擊，右側腹部、肝臟受嚴重刺傷，被送醫緊急搶救三小時後，仍不幸離世；其餘傷者目前仍有兩名在加護病房。



行政院長卓榮泰在事發後即到場關切，並向媒體說明相關細節，強調警方將徹夜調查張姓嫌犯的犯罪動機，清查有無其他相關聯，務必讓全國民眾在最短時間內，了解政府掌握的訊息；交通部長陳世凱也表示，第一時間通報所屬的任何陸海空的場站，包含航空、軌道、港口等場站，都加強戒備，全力保障民眾安全。



而總統賴清德昨晚也公開表示，警方與相關單位已在全國擴大戒備，因此請大家不要轉傳未經查證的訊息。他說，對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。



張文父母昨晚間也被台北市中山分局傳喚到案，他們透露已與兒子兩年未聯絡碰面，對於他犯下如此大案件完全不了解，至於張文人在高雄的哥哥，警方同樣第一時間查訪，但其表示已與第第五年沒聯絡過，張文與家人關係似乎相當疏遠。



賴清德今上午9點依序前往台大醫院、聯醫和平院區、聯醫中興院區探視襲擊事件傷者及家屬，卓榮泰則前往內湖三軍總醫院、三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，兩人與其他部會首長皆赴警政署「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。



賴清德在會上表示，已了解警力在第一時間都做出應有的作為，也肯定台北市長蔣萬安籌組緊急安全小組，希望在重大時刻中央和地方能攜手合作，不分黨派，共同應對，把沖擊降到最低。他提出四點指示，一是各大醫院除及時提供醫療服務，也要有計畫性地來推動後續長時間的健康照顧和心理輔導。



賴清德說，第二是要強化專案小組功能，一定要全面深入、擴大對此案件的調查，包括兇手背景、犯案動機、有無幫兇、是否受人指使、金錢來源等，不能因第一時間沒查到線索就輕易放過，要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切情況。



第三點，賴清德指出，政府應以此案件為戒，除了機場、車站和捷運，人流多的地方或是重要的活動都要加強警力，同時精進擴大、建立制度，強化各縣市警察局快速打擊部隊功能，往反恐方向佈置警力與訓練；一旦接獲通報，快速打擊部隊一定要儘速抵達，並有能力制止攻擊行為。



最後，賴清德道，對於此次事件中不幸失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒避免傷害擴大的民眾，或是受傷民眾的撫卹補償、獎勵，甚至於後事的協助，政府都應該要好好來協助、幫忙。

