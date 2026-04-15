繼鄭習會後大禮包！陸國台辦再端多項統一後「牛肉」

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國民黨主席鄭麗文12日結束6天訪陸行程返台，大陸宣布10項惠台措施。大陸國台辦15日再次強調「統一好處」，表示和平統一後，大陸將推動兩岸實現公共服務和公共資源共享，並指台灣無需在防務上巨額支出，財政稅收盡可用於改善民生，此外，在台灣促進共同富裕。

大陸國台辦發言人陳斌華。 （資料照／《新華社》）

陸國台辦：兩岸優勢互補、合作賺全世界的錢

大陸國台辦15日舉行例行記者會。有記者指，此前大陸曾分別闡釋了和平統一後台灣「七個更好」中的「能源資源保障會更好」和「基礎設施建設會更好」，受到兩岸輿論高度關注。請問大陸對「和平統一後，有強大祖國做後盾，台灣同胞民生福祉會更好」有何闡釋？

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大陸國台辦發言人陳斌華表示，和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，將開創兩岸更加美好的未來。

陳斌華表示，和平統一後，在民生方面，大陸將推動兩岸實現公共服務和公共資源共享，為台灣同胞提供更多便利，使台灣地區民生物資供應更加充足、種類更加豐富，民眾可以享受更加物美價廉的產品，進一步降低生產生活成本。

陳斌華另指，「有強大祖國做後盾，台灣地區無需在防務上巨額支出」，財政稅收盡可用於改善民生，充實年金、健保、勞保等經費，台灣同胞的醫療衛生、科教文體、社會福利水準會更高、保障會更好。

鄭習會後 大陸宣布10項惠台措施。 （圖／《新華社》）

陳斌華說，在就業方面，大陸將進一步出台實施惠及台胞台企的政策措施，落實台胞台企同等待遇，為台胞在大陸學習、工作、生活創造更好條件，使台胞台企進一步分享大陸新產業新業態快速發展的機遇成果，獲得比在島內更多的就業選擇。

陳斌華表示，台灣積體電路、精密機械等優勢產業與大陸產業可以優勢互補，「合作賺全世界的錢」，農業、漁業、旅游等傳統產業將煥發新的活力，並充分帶動島內就業。

陳斌華說，在住房方面，大陸將積極採取措施，協助台灣地區城市更新、老舊房屋升級改造，幫助解決青年群體、弱勢群體等住房困難問題，逐步縮小貧富差距，促進共同富裕，讓台灣同胞的生活環境更加舒適。

陳斌華表示，在應急救災方面，大陸將全力支持台灣地區提升防災減災救災處置保障能力，完善災害預警響應機制，在台灣地區遭遇地震、風災、海嘯等重大自然災害或突發險情時，第一時間提供救災援助。大陸強大的應急救援力量盡可為台灣同胞所用。

陳斌華最後表示，有強大祖國作為後盾，台灣地區安全和發展利益將得到充分保障，台灣同胞將更有安全感、獲得感、幸福感。總之，國家統一既是大義，更有大利。希望廣大同胞秉持民族大義，認識統一大利，積極參與到推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一的正義事業中來。

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