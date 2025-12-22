繼銀行後...電支祭打詐令！ 無預警關戶惹民怨

詐騙案件居高不下，繼銀行針對有涉詐疑慮的風險帳戶大規模清理後，電子支付領域也開始加強防詐措施，擁有超過700萬用戶的「一卡通」自本月起，針對「異常更換設備」或透過海外IP登入的帳戶，祭出關閉帳戶的打詐措施。有用戶反映，凌晨4點無預警收到關戶通知，一頭霧水，不清楚自己究竟犯了什麼錯。

凌晨無預警關戶 用戶怨擾民「不知犯什麼錯」

趁著年底換新手機，不少民眾會將手機內的資料移轉，並重新綁定支付工具，但有民眾因換了新手機，結果在當天凌晨4點20分，收到「一卡通」簡訊通知，表示其iPASS MONEY帳戶疑似有異常使用，已被關閉並停止提供服務。

民眾直呼，凌晨收到簡訊超擾民，更對原因完全不清楚，不明白自己到底犯了什麼錯，嚴重到被關閉帳戶，相當困擾。

凌晨無預警關戶，用戶怨擾民「不知犯什麼錯」。圖／台視新聞製圖

一卡通針對換機、海外IP帳戶 祭「關帳戶」狠招

為了打擊詐騙，日前銀行曾大規模清理疑似涉及詐騙的風險帳戶，導致不少用戶帳戶莫名被鎖。如今防詐措施擴大到電子支付領域，其中擁有超過700萬用戶的一卡通，自本月起針對異常更換設備或透過海外IP登入的帳戶，祭出關閉帳戶的措施，此舉引發不少用戶抱怨。

一卡通稱定期檢視帳戶 致電客服確認「可解鎖」

一卡通解釋，他們定期會檢視哪些帳戶存在風險疑慮，但處理方式僅是「暫停使用」，民眾只要致電客服確認，即可解鎖帳戶。

不過，如何在防詐的同時避免過度擾民，仍是一大挑戰，尤其在一卡通正值與LINE Pay分家之際，任何過度的措施都可能影響用戶體驗，反而增加留住客戶的難度。

台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／蔡尚晉

