繼開放戴眼鏡再推革新 虎航員工新名牌移除「中文姓氏」護隱私

台灣虎航開放第一線員工申請新版名牌，避免中文全名揭露。（虎航提供）

現代社群媒體發達，台灣虎航為提升員工個人隱私與安全，宣布自2月1日起，第一線員工可依個人意願申請新版工作證或名牌，將移除中文姓氏，英文則以別名供外籍旅客辨識。虎航也呼籲旅客，避免在未經同意下將鏡頭對準其他乘客或正在執勤中的工作人員。

隨著自媒體盛行，許多旅客喜愛透過鏡頭記錄飛行過程，為保障員工的隱私與安全，台灣虎航今（28日）宣布，自2月1日起，第一線員工可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌，新版設計將移除中文姓氏，以英文別名供外籍旅客辨識，透過調整資訊呈現方式，避免全名過度揭露，讓員工能在更具安全感的環境下，專注執行旅客搭機服務及飛航安全程序。

虎航也提醒，為維護每一位旅客的搭機品質及肖像權，並尊重第一線同仁的隱私空間，請旅客在拍攝航程紀錄時，避免在未經同意下將鏡頭對準其他乘客或正在執勤中的工作人員，希望共同打造自在、舒適的飛行空間。

除隱私保護，虎航指出，自1月1日起，已正式開放客艙組員配戴眼鏡執勤，目的在減輕客艙組員長時間在較乾燥客艙環境下配戴隱形眼鏡的不適感，讓組員能以最佳狀態執勤。虎航強調，未來將持續優化職場環境，讓員工能更專注提供優質服務，將「熱情、溫暖、真誠」的企業精神持續傳遞給每一位旅客。





