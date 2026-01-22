繼雀巢後又一品牌中招！ 仙人掌桿菌奶粉擴大 新安琪兒近3萬罐預防下架

奶粉示意圖。pexels



繼台灣雀巢1月8日預防性下架2批號啟賦幼兒（童）成長專用配方食品之後，食藥署今（22）日指出，再接獲業者自主通報，預防性下架「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」1批號、共2萬9,928罐，原因皆為無法排除使用到疑受仙人掌桿菌毒素污染的原料。

食藥署食品組組長許朝凱表示，昨晚接獲業者通報，因為法國供應商的LACTALIS INTERNATIONAL無法排除最終產品是否使用到汙染仙人掌桿菌毒素的原料，因此通報預防性下架二批號，其中一批仍在海上、尚未通關，業者已表示將辦理退運；另一批則已完成輸入，共計2萬9,928罐。民眾可聯絡業者協助退換貨事宜，退換貨機制或消費者處理專線0800-211-807。

根據食藥署資料顯示，已進入台灣市場「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」批號為：8000003215，規格為900公克x12，製造日期：2024/11/23，有效日期：2027/11/16。製造廠商則為CELIA LAITERIE DE CRAON，供應廠商LACTALIS INTERNATIONAL，產地為法國。

另外，許朝凱指出，LACTALIS INTERNATIONAL是法國當地奶料原料的大型供應商，根據外電報導國際品牌 PICOT 對外公布涉及的6批產品，經查證，台灣並未輸入相關批次。

食藥署提醒，仙人掌桿菌極易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品中帶菌率可高達20～70%。食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口之外，大多數食品的外觀都正常。造成食品中毒的原因主要是冷藏不夠，保存不當，尤其在夏天，食品於20℃以上的環境中放置時間過長，使該菌大量繁殖並產生毒素，再加上食用前未經徹底加熱，因而導致中毒。

