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繼黃捷後 吳沛憶證實登記參選台北市黨部主委。(資料照)

民進黨繼高雄市長陳其邁欽點立委黃捷、接棒民進黨高市黨部主委，另一位年輕世代立委吳沛憶也將角逐台北市黨部主委；吳沛憶今受訪表示，她確實正在思考登記參選台北市黨部主委的可能性。

若黃捷有英系都陳其邁奧援、一向是英系大本營的台北市，黃、吳二人當選機率相當高。

民進黨團副書記長吳沛憶受訪指出，過去在擔任立委之前，曾與台北市議會黨團議員並肩作戰，也期待未來市黨部能更加年輕化，並成為社會各界與民進黨溝通的重要平台。

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她說，台北市作為首都，台北市黨部在市長選舉中扮演關鍵角色，不僅涉及空戰與陸戰的整體布局，也關係到基層經營與市民認同的爭取。

她強調，未來無論由誰擔任市黨部主委或市長候選人，競選總部、市黨部及議員團隊之間的整合運作，將是勝選的重要關鍵。

至於傳出民進黨台北市長人選呼聲最高的立委沈伯洋，已著手備戰並徵詢團隊人選，徵詢吳沛憶為競選總幹事。

吳沛憶表示，今受訪時表示，近期確實有與沈伯洋互動，「有一起打籃球」，但人選尚未確定，相關競選團隊的安排，應是在候選人出現之後才會進行的事情，現在言之過早。

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