繼「上海神全」 前統一獅球員「黃勇傳」加入CPB

台北市 / 綜合報導

中國近年積極擴張職棒版圖，中國棒球城市聯賽明年1月正式開打，繼老將林益全以人民幣4萬月薪加盟上海正大龍隊後，如今前統一獅隊二壘手黃勇傳也將前進CPB、加盟福州海峽隊，經紀人透露月薪大約落在2.5萬元人民幣上下，另外、富邦悍將前隊員王詩聰，則是披上「長沙旺旺黑皮」戰袍，三人組成台將三劍客，在中國延續棒球生涯。

大棒一揮球一直飛一直飛留不住了，大號全壘打現場球迷熱血沸騰，中職統一獅隊，2022年選秀第一指名的內野手黃勇傳，被譽為是同屆最好的二壘手，2024年在一軍出賽7場打擊率高達0.381，但卻因為個人財務問題，嚴重違反公司紀律遭到球團開除，沒有球打的他現在傳出要加盟中國城市棒球聯賽「福州海峽隊」，延續棒球生涯。

黃勇傳經紀人徐偉友說：「月薪大約是在2萬5(人民幣)上下這樣子，對如果包含那些吃住的話，如果那些交通費用等等的，這樣子。」黃勇傳今年才21歲，正值當打之年的黃勇傳，2020年被統一獅以首輪指名選中，簽約金高達500萬，當時月薪5萬，而到了中國的月薪，中國的月薪約2.5萬，折合台幣約11萬，但聯賽不是「年薪」制度，無論是為了薪水還是，為了機會遠赴中國發展，引起球界熱議。

而目前已經確定加盟CPB的球員，還有他，前統一獅隊資深球星「林益全」，改披「上海正大龍隊」球衣，在中職出賽紀錄停留在1639場，共2013支安打210轟，399支二壘打則是中職紀錄保持人，他今年最後在統一獅的月薪是27萬，但CPB最高月薪限制是4萬人民幣，約17.6萬新台幣，代表林益全如果轉往中國發展，降薪大約10萬元新台幣，許維智說：「完全不會影響到中華職棒啊，我們台灣現在目前的薪資結構，跟外籍洋將的薪水越來越高嘛。」

除了黃勇傳以及林益全，前富邦悍將球員「王詩聰」，2023年底被釋出後，輾轉到中國打球，因為成績不錯，獲得CPB「長沙旺旺黑皮」青睞，三人組成台將三劍客，另外火球男曹錦輝，則是傳出合約細節沒談攏，目前還沒有出現在各隊球員名單中，究竟會有多少台將出現在中國棒球舞台，已經成為球迷熱議的話題。

