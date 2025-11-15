繼「你老母」後又惹議 白宮發言人譏嘲民主黨國會領袖是「巴勒斯坦人」
美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）又爆失言爭議，她13日受訪談政府關門事件時，稱民主黨聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）「變成巴勒斯坦人」，遭批種族歧視。
紐澤西新聞網站nj.com報導，李威特13日接受福斯新聞主持人華特斯（Jesse Watters）專訪時表示，美國總統川普與共和黨結束43天的政府關門，「徹底擊敗」參院少數黨領袖舒默。
參院10日表決通過共和黨提出的臨時撥款法案，民主黨籍參議員及黨友共8人倒戈，使舒默遭受黨內批評。眾院接力在12日表決通過臨時撥款法案，川普火速簽署生效。
李威特在專訪中談到民主黨時說：「現在你看到他們多麼地向左走。他們正把舒默趕出城。可惜他變成了巴勒斯坦人，結果什麼都沒換到。民主黨真的正在變成一個徹頭徹尾的共產黨。」
李威特的說法與川普及副總統范斯（JD Vance）過去的言論相呼應，他們也曾用「巴勒斯坦人」作為羞辱詞語攻擊舒默。舒默是美國歷史上最高階的猶太裔民選官員。
川普今年3月就曾說：「就我看來，舒默是巴勒斯坦人。他已經變成巴勒斯坦人。他以前是猶太人，但他現在不是猶太人了。」
范斯上月則稱舒默是「全球最知名的巴勒斯坦人之一」，並指控他在以色列與哈瑪斯作戰期間對以色列支持不足。
英國《衛報》報導，美國－伊斯蘭關係協會（CAIR）全國執行主任阿瓦德（Nihad Awad）今年稍早曾表示，川普「把『巴勒斯坦人』當成種族侮辱用語，是冒犯性的，且有損其總統身分的尊嚴」。
李威特對舒默的最新言論同樣引發大規模反彈。進步派新聞網站MeidasTouch.com總編輯菲利普科斯基（Ron Filipkowski）表示：「這種發言是用來迎合種族主義尼安德塔人的，所以川普政府才這麼愛說，讓它在福斯新聞不斷播放。」
左翼行動人士帕德蘭（Majid Padellan）則說李威特的行為「令人尷尬、可恥」。他在X平台推文說：「李威特根本連裝都不裝成發言人了，也不裝成一名『基督徒』，更不是一個嚴肅的人。……別再把這種事正常化。」
左翼作家與播客主持人艾倫（Brian Allen）則說：「她根本不是在傳遞訊息，而是在複誦川普最懶惰的羞辱詞語。」
截至14日下午，舒默尚未對李威特的言論發表評論。
此前李威特曾對記者說出驚人之語。川普上月中旬宣布，將於2週內與俄羅斯總統普丁在匈牙利首都布達佩斯會談。《哈芬登郵報》記者達特（S.V. Dáte）發訊息問李威特，是誰決定在布達佩斯舉行會談，李威特冷回「你老母決定的」（Your mom did.）。
達特對這個回覆感到震驚，再問李威特是否覺得這樣的回覆很好笑，李威特暴怒開罵：「真正好笑的是你竟然覺得自己是個記者，你只是個沒人認真對待的極左派垃圾。連你的媒體同業都不把你當一回事，只是沒有當你的面說。不要再問我那些虛偽、有偏見又胡說八道的問題。」
引發議論後，李威特在X平台推文堅稱自己沒有失言，而是達特長期敵視川普，還批評達特只是裝成記者的左派活動者。
For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.
Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us
— Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025
已經宣告流局的雙普會，選在布達佩斯相當敏感。1994年，美國、英國與俄羅斯曾在此簽署《布達佩斯備忘錄》，承諾保障烏克蘭的主權與領土完整，換取基輔放棄核武。
但是對許多烏克蘭人而言，《布達佩斯備忘錄》已成為「空頭承諾」的象徵。莫斯科先是在2014年吞併克里米亞，接著於2022年全面入侵烏克蘭，徹底撕毀協議。
