繼「天價香蕉」後又一神奇藝術品上架拍賣！卡特蘭名作黃金馬桶《美國》，1000萬美元起標

跨國拍賣平台蘇富比（Sotheby’s）宣布，將上架一款特殊藝術作品，由義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）創作、取名《美國》（America）的純金馬桶雕塑，這件作品並不是第一次出現在公眾面前，過去它的一個版本，被放置在紐約古根漢美術館（Guggenheim Museum）展出，甚至因為一次小插曲，意外和總統川普（Donald Trump）扯上關係。

《路透》報導，蘇富比形容這個創作，是一次藝術創作與商品價值的激烈碰撞，由於《美國》本身並不單純只能觀賞，它也是一座功能完整、可實際使用的廁所，與2019年在英國布倫海姆宮（Blenheim Palace）遭竊的那座金馬桶一模一樣。根據公告，拍賣會將在11月18日於紐約登場，起標價將以製作期間耗費的黃金重量為基準、總重超過101.2公斤，現市值大約等於1000萬美元（約新台幣3.07億元）。

假如你有稍微關注與藝術拍賣相關的話題，這座金馬桶的創作者卡特蘭，其實也不是第一次引發全球討論。將時間回溯到2024年，他一個諷刺作品《喜劇演員》（Comedian），其實就是一根以膠帶黏在牆上的香蕉，在紐約拍賣會上、被以620萬美元（約新台幣1.9億元）成交出售。

卡特蘭曾公開表示，之所以將這個作品以《美國》（America）命名，其實就是對「過度財富」的一種諷刺，「不管你吃的是200美元的高檔午餐，還是2美元的熱狗，最終的結果、就如廁而言，其實都一樣。」

被戲稱為「最昂貴香蕉」，卡特蘭創作的《喜劇演員》（Comedian）即將進行拍賣，估價上看150萬美元。（美聯社）

這個藝術家在2016年製作兩座《美國》，這次要拍賣的版本，是從2017年起、一直由一個匿名收藏家持有。而另外一座曾在2016年，被納入紐約古根漢美術館展出，累積超過10萬人曾「排隊親身體驗」。當時，古根漢美術館在川普第一個美國總統任期內，提議向白宮出借這座金馬桶，以此替代他原先向館方要求出借的梵谷（Van Gogh）畫作。

事隔三年後《美國》又在移往英國布倫海姆宮展出，該地是英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）的出生地，可沒想到卻在展覽開始後沒幾天，整座馬桶就被竊賊整個偷走消失。雖然兩名嫌犯已經被捕入獄，但時至今日馬桶本身仍沒有被找到，推估很可能已經被拆解熔化成貴金屬出售。

藝術家莫里吉奧·卡特蘭。（圖／澎湃新聞提供）

假如你對這個名為《美國》的金馬桶感興趣，它將從11月8日起，在蘇富比位於紐約新總部的布勞爾大樓（Breuer Building）展出，一直到拍賣當日為止。但是，和當年在古根漢美術館不同的是，雖然可以近距離觀賞，但因為沒有接上排水管系統，這次：只能看、不能上也不能沖水！

