繼《海角七號》後最狂國片！《陽光女子合唱團》掀全台淚海 票房坐二望一

國片《陽光女子合唱團》自去年12月31日上映以來，猶如到吃甘蔗，截至上週末（2月6至8日）已順利蟬聯全台4週票房冠軍。目前全台票房粗估已逼近新台幣4.9億（4億8883萬）元，正式超越《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》的4.72億紀錄，榮登台灣影史國片票房亞軍。

現在擋在前面的，僅剩下導演魏德聖18年前的傳奇之作《海角七號》創下的5.3億高牆，《陽光女子合唱團》有望在近期跨過5億大關，並在下週登場的春節檔期中，正式挑戰這項高懸多年的影史紀錄。

接地氣與「被罵」的互動成流量密碼

《陽光女子合唱團》的成功並非偶然，根據數據顯示其「台北：中南部」的票房比例高達1：5.5，顯示出極強的中南部號召力，被視為繼豬哥亮、角頭系列後，最能翻轉南北票房的國片，尤其台南南紡威秀影城單家進帳2300多萬的票房成績更是傲踞全台。

演員陣容如苗可麗、孫淑媚等人長期深耕戲劇，累積了大量親切感，苗可麗在映後活動中重現「罵人」名場面，更被網友戲稱為「最想被罵的粉絲福利（飯撒）」。

Threads「哭哭挑戰」全網洗版

絕對不能不提的還有在社群平台Threads上掀起了一波「哭哭挑戰」。《陽光女子合唱團》被譽為「年度最強淚彈」，許多觀眾進場前鐵齒喊著「不會哭」，散場時卻抱著「面紙山」紅著眼眶離開，種巨大的反差，讓原本對題材沒興趣的觀眾，也紛紛掏錢進戲院「試哭」，同時也成為擴散口碑的最佳利器，成功突破同溫層，讓電影熱度在網路上持續延燒。

此外，導演林孝謙與演員們積極在Threads上「海巡」與網友互動，這種真實的交流大大增加了觀眾的好感度與黏著度。

天時地利！春節檔期助攻破紀錄

這股國片狂熱連文化部長李遠都有感，他日前在臉書發文透露，想趁週末看早場電影，卻發現一票難求，連早場都加開場次且客滿。

李遠形容，這種盛況讓他想起2008年《海角七號》時期的國片榮景，看著戲院外擠滿人潮，內心感到無比狂喜與澎湃。

業內分析，該片選在好萊塢大片的真空期上映，避開了《阿凡達》的強勢檔期，獲得了更多的排片空間。加上政府推出的文化幣政策助攻，讓正在放寒假學生族群能夠輕易進場支持，成為口碑擴散的種子部隊。

下週即將迎來農曆春節，隨著賀歲觀影人潮的湧入，要挑戰《海角七號》創下的5.3億票房絕對不是不可能，本週四（12日）更有「玉英奶奶」翁倩玉旋風回台宣傳，預計將再掀起一波搶票熱潮，為衝擊冠軍寶座補上最強助攻。