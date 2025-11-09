即時中心／温芸萱報導

國民黨主席鄭麗文昨（8）日出席「白色恐怖秋祭追思大會」，祭奠五零年代共諜吳石，引發黨內強烈反彈國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀今（9）日痛批，鄭麗文身為主席卻參與叛國賊紀念活動，嚴重踐踏國家尊嚴，更批她替普丁辯護、媚共失格。此外，丁瑀更透露，鄭麗文拒見孫文先生外曾孫王祖耀，痛批鄭麗文宣誓時朗讀孫文遺囑，如今卻連他的傳人「一分鐘的時間都不願給」。

國民黨主席鄭麗文近日爭議不斷，繼先前稱俄羅斯總統普丁「不是獨裁者」引發撻伐後，昨（8）日又出席「白色恐怖秋祭追思大會」，祭奠五零年代高階共諜吳石，不只讓外界痛批，也引起國民黨內的強烈反彈。國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀今（9）日痛批，身為黨主席應「無時無刻捍衛中華民國」，而非出席涉及叛國者的紀念活動。

廣告 廣告

丁瑀表示，鄭麗文公然參與吳石相關追思活動，已讓許多黨內同志感到震驚與失望。他指出，吳石是歷史認證的共諜，鄭麗文非但未公開譴責，反而現身祭奠，形同踐踏國家尊嚴。他強調，真正重要的不是吳石本人，而是國民黨主席是否有決心維護國家的主權與價值。

此外，丁瑀更怒轟，鄭麗文不僅「媚共」，還替普丁辯護，這種言行已嚴重損害國民黨形象。他指出，普丁在國際間被視為濫殺無辜、破壞和平的獨裁者，「和平與繁榮」才是所有人的共同目標，呼籲鄭麗文應展現領導格局，公開要求中國領導人習近平銷毀所有對台攻擊性武器，「這才是真正有意義的對話」。

同時，丁瑀也透露，孫文先生的外曾孫王祖耀在鄭麗文上任首日，特地從夏威夷返台拜會，但卻被拒於門外。她以電影《當男人戀愛時》台詞諷刺：「只要一分鐘就好」，痛批鄭麗文宣誓時朗讀孫文遺囑，如今卻連他的傳人「一分鐘的時間都不願給」。

丁瑀最後強調，鄭麗文應正視自身言行對黨的傷害，收回「我們都是中國人」等失言，改以「我們都是中華民國人」作為核心信念。他強調，「沒有國，就沒有家」，期盼所有愛國者共同守護國家得來不易的民主與自由。





原文出處：快新聞／繼「追思共諜」鄭麗文又惹議！遭爆拒見孫文外曾孫 黨內人士：踐踏國家尊嚴

更多民視新聞報導

藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩

自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨

鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象

