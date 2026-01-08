繼《阿榮與阿玉》再合作 柯叔元、何如芸搭30年夫妻談「婚內失戀」

【緯來新聞網】何如芸和柯叔元繼《阿榮與阿玉》之後再度以舞台劇《婚內失戀》合作，當時柯叔元飾演男主角阿榮，何如芸則扮演他隱藏多年的神秘前妻「林美滿」，柯叔元夾在現任與前妻之間，為情所困。兩人到了《婚內失戀》後詮釋一對走了30年婚姻的夫妻，兩人也將有爭吵的橋段，甚至到了無法共同生活談離婚的境界，還有了經典名言：「我們之間早就失戀了，只是到現在才能分手。」

柯叔元再搭何如芸變「怨偶現在式」，吐名言：「我們早就失戀，只是現在才分手」。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

柯叔元坦言和何如芸的緣分在二十多年前就是同一間經紀公司，20多年後因《阿榮與阿玉》重逢「這一次又可以在舞台劇相聚，表示我們的緣分持續了很久，對對方的期待，就是輕鬆自在。」何如芸表示「我跟叔元認識很久，去年合作了《阿榮與阿玉》演的也是怨偶，上一次合作叔元是前夫，這次不是過去式是現在式，過去式是很多事情沒有辦法再改變的，而現在式則是都有進步的空間。」



舞台劇劇情中將詮釋這對30年婚姻的夫妻是如何對待彼此的日常，由何如芸詮釋的妻子陳柔安與柯叔元所飾演的丈夫高志偉兩人總是在答非所問，感受得到兩人「無靈魂」的對談和「無愛」的生活。首次演出舞台劇的何如芸對於要詮釋《婚內失戀》裡的陳柔安表示相當期待「感覺是我會演的角色，我就是一個深深在婚姻裡得不到所愛的人。當初都是嫁給愛情，最後總是看不見初心離開，雖然演的是劇本，其中也藏著我的靈魂。我沒有想過我會創造出一個怎樣的『陳柔安』，但我很想認真地期待她！」

何如芸新角色談切斷30年婚姻，坦言：當初都是嫁給愛情，最後總是看不見初心離開。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

首度演出舞台劇的何如芸對於舞台劇的演出方式有些想像和心得「雖然舞台劇也需要彩排過非常多次，像拍戲時會先走位，可是舞台劇跟觀眾是很近距離的接觸而且是很即時的反應跟表演，影視劇可以重來、可以剪接，而舞台劇在現場沒有辦法預期的情緒跟反應是我很期待的，我有想像過，可能每一場演的都不會很一樣吧，因為要看對方給的情緒反應，還有演出當天我對這些台詞或對方有什麼不一樣的感覺，可能會有幾百種不一樣的互動場景，但就是因為這樣才很有趣。」



對於兩人要如何在已有默契的基礎下，建立新的夫妻角色，柯叔元笑說「我感覺我和如芸姐的默契和人生的閱歷都非常有共鳴，所以我們就是順其自然就會有一股力量。」何如芸表示「我覺得拍戲要很接近生活，一定需要兩個人有相當的默契，越熟越好，尤其是在演很親密的角色，例如夫妻、情侶、家人這種，因為跟叔元很熟了所以不自覺會很放鬆，但舞台劇的表演是無法鬆懈的，我自己也很期待這次舞台劇的合作跟戲劇上會有什麼不一樣的火花。」

何如芸看舞台劇《婚內失戀》劇本崩潰大哭，感嘆思考人生下半場，自曝角色藏自己靈魂 。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

柯叔元認為這個舞台劇的劇本非常寫實、真實，但他選擇用比較有趣的方式呈現給觀眾「導演也很幽默，我第一次看到這個劇本的時候就很喜歡。如芸雖然沒有舞台劇的經驗，但我想她是一個非常資深又優秀的演員，也是一個人生的實踐家，相信第一次的舞台經驗，應該會有非常驚艷的表現。」



何如芸表示自己光看到這部舞台劇劇本就因看見婚內失戀過的自己而崩潰大哭，她也曾出書分享關於整理過的、離婚後的自己，她曾感性表示「我也常常問自己人生的下半場到底還可以做什麼？人生的路可以愈走愈窄，也可以愈前進愈開闊。不一定是最對的選擇，也不真的是自己最了解自己。有時候人生的演繹會像鏡子般反射出連自己都不熟悉的另一面。」因此對於挑戰舞台劇，她是抱持著嚐鮮的心情和態度來面對，她也認為這樣的劇情會讓許多婚姻中的夫妻很有共鳴。



舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始，連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。由最近火紅的舞台劇「嫌疑犯X的獻身」導演吳維緯操刀編劇與執導，經典演員卡司為吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑等演員，除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請了觀眾熟識的電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）和項婕如帶來的演出，令人相當期待。



舞台劇《婚內失戀》探討婚姻中要長時間面對一樣的人、大小瑣事，卻因時間流逝而有了不一樣的感受，過去甜蜜戀愛時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻只看見對方的種種缺點。劇中將真實呈現三對不同婚齡夫妻的日常生活，讓觀眾一次看透婚姻歷經 5年、15年和30年將要面對的光景。



《婚內失戀》演出時間、售票方式

《婚內失戀》2026年4月10日至4月26日在水源劇場演出，早鳥價88折（不含藝文票區、搖滾區與視線不良區）。購票請洽OPENTIX售票系統。



購票連結：https://lihi3.me/Ynq1x

劇本書預購連結：https://lihi3.me/ayaCb

