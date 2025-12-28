繼921、0403後再現規模7地震 氣象署：屬隱沒帶地震、餘震相對少

（圖／氣象署提供）





宜蘭外海27日深夜11點5分發生規模7.0大地震，全台天搖地動。這是繼921大地震和去年0403大地震後，第三起規模達7的地震。氣象署地震測報中心提醒，不排除未來一週，可能會有規模5.5到6的餘震。氣象中心主任吳健富表示，這起地震屬於隱沒帶型地震，且震源深度較深，因此餘震數量相對較少。

對於餘震數量明顯偏少的原因，氣象署地震測報中心主任吳健富解釋，主要與震源深度及地震構造類型有關。他指出，0403花蓮地震屬於斷層帶地震，因岩層受力斷裂導致，再加上深度較淺，主震深度僅約15.5公里，因此餘震相當頻繁。

吳健富指出，相較之下，這次宜蘭外海地震屬於隱沒帶地震，是菲律賓海板塊向北隱沒所引發，震源深度超過70公里，這類地震雖仍可能出現餘震，但數量通常較少，且因震源較深，有感地震的頻率也相對降低。

不過，吳健富仍提醒，未來一週仍需留意規模約5.5至6.0的餘震發生，民眾應持續做好防震準備。

地震中心指出，台灣過去規模達7以上的重大地震，包括1999年的921大地震（規模7.3）以及去年的0403花蓮大地震（規模7.2），此次宜蘭外海規模7.0地震，為繼上述兩起地震後再度出現的強震案例。由於震源深、位置在外海，雖然全台多地明顯有感、搖晃時間較長，但整體而言相對不易造成嚴重災害。

