繼921、0403後規模最大地震！總統發文關心國民

賴清德總統發文關心國民。（圖／賴清德臉書）





深夜發生規模7.0地震全台有感，讓不少網友嚇壞，驚喊「上下搖完左右360度搖」，氣象署也證實，這是繼921跟0403地震之後，規模最大的地震。稍早賴清德總統也發文關心民眾。

詳細地震資訊

中央氣象署資料，今日23時05分發生有感地震，震央位於台灣東部附近發生有感地震，即在宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0，全台大部分縣市震度都在4級。

賴清德總統發文

總統賴清德也在地震後發文，表示希望大家都平安，時間已晚，請各位民眾注意自身安全，若還沒睡也可以傳個訊息、撥通電話給家人朋友報平安。

賴清德總統也指出，相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全。針對後續可能的餘震，也請民眾提高警覺，讓一切平安。

