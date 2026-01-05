繼Aletheia拋出2400元！ 高盛也喊「台積電是首選」 最新目標價出爐





日前Aletheia Capital 將台積電目標價提高到2400元之後，高盛也將台積電的投資平等列入亞太區首選買進清單，目標價喊到2330元。受到外資升評激勵，台積電今天大漲90元，股價一舉突破1600元，盤中最高來到1685元漲幅逾6％，同時也帶動台股衝破3萬點大關，同創歷史新高。

外資券商高盛在最新發布的台積電研究報告中，釋出極為樂觀的展望。高盛研究部指出，受惠於人工智慧需求的結構性擴張，台積電已進入一個長達數年的增長週期，並決定將其投資評等列入「亞太區首選買進清單」，目標價更由原先的1720元，一口氣調升至2330元。

四大結構性支柱 撐起「2330」新天價

高盛分析師在報告中強調，台積電目前的強勁走勢不僅是短期補漲，而是由以下四大核心動能支撐：

AI需求主導 營收年增率直衝30%

隨著AI GPU及ASIC晶片加速從5奈米遷移至3奈米製程，台積電先進製程產能持續爆滿。高盛預估，2026年與2027 年的營收將分別年增30%、28%。此外，即將登場的2奈米製程預期在2026年貢獻營收達7.5%，其導入速度與成長力道將超越現有的3奈米。

資本支出狂飆 三年豪擲1500億美元

為了維持產能霸權並滿足AI客戶的強烈需求，台積電計畫在2026～2028年間投入超過1,500億美元的資本支出。報告特別指出，2027年的單年支出可能上調至540億美元，展現台積電對長期市場需求的強大信心。

毛利率站穩60％ 成「新常態」

儘管市場曾擔心海外設廠會稀釋獲利，但高盛指出，透過生產力提升與管理優化，海外廠的利潤稀釋效應遠低於預期。預計2027年毛利率將穩定維持在 60.6%的高點。

先進封裝護城河 CoWoS需求翻倍

AI晶片對先進封裝（CoWoS）的需求已擴散至手機與網通領域。高盛預測2027年台積電 CoWoS出貨量將達2,195k片，年增率高達85%，技術護城河愈發穩固。

台積電 2027 年 EPS 有望突 破百元大關

在獲利表現方面，高盛預測台積電將迎來歷史性的里程碑。預計 2027年每股盈餘（EPS）將首度突破百元，達到105.93元。基於2027年預估獲利與 22 倍目標本益比來看，目標價上看2330元。

（封面圖/東森新聞）

