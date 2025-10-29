繼AWS後！微軟Azure全球大當機 波及Office 365、航空與電信系統

微軟（Microsoft）的雲端平台Azure於本週發生大規模中斷。（圖／達志／美聯社）

微軟（Microsoft）的雲端平台Azure於本週發生大規模中斷，導致全球多項關鍵服務與企業系統癱瘓，影響範圍遍及航空、電信、零售與娛樂產業，導致用戶無法存取Office 365、Minecraft、XBox Live、Copilot、Costco、Starbucks等服務，甚至連航空公司與機場系統也受波及。

綜合外媒報導，根據微軟官方Azure狀態頁面，問題起因於1次對Azure基礎架構的設定變更，引發系統異常。微軟表示，修復措施已在全球推送，並在美東時間29日晚間7點20分前逐步恢復服務。

這起中斷造成多個大型機構系統停擺。阿拉斯加航空（Alaska Airlines）表示，其報到與網站系統出現嚴重故障；英國希斯洛機場（Heathrow Airport）網站一度無法存取；電信巨頭沃達豐（Vodafone）也受到影響。

微軟指出，受波及的包括Azure通訊服務（Azure Communication Services）及媒體服務（Media Services），同時Microsoft 365亦受到影響。

在網路監測平台Downdetector上，回報Azure問題的用戶在當天1度超過18,000 人，截至晚間已降至230人。Microsoft 365的問題回報也從近11,700人降至377人，顯示修復進展顯著。

這次Azure故障發生在微軟即將公布季度財報的前幾小時，引發外界關注雲端基礎設施的穩定性。這起事件緊接著亞馬遜（Amazon）雲端運算服務AWS大規模中斷後逾1週。

AWS當時的事故由「潛在缺陷」的網域名稱系統（Domain Name System，DNS）所引起，導致應用程式無法正確連接至其雲端資料庫DynamoDB API。該事件影響社群媒體、遊戲、外送、串流與金融平台等多個行業，為近年規模最大的雲端災難之一。

市場分析指出，亞馬遜仍是全球雲端服務的主要供應商，微軟則穩居第2，Google位列第3。然而，接連發生的AWS與Azure故障，暴露出全球雲端基礎設施的單點脆弱性，也讓各界再度審視對少數大型雲端供應商的高度依賴風險。

