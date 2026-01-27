繼FILA、始祖鳥後再下一城！中國安踏體育豪擲560億成PUMA最大股東

中國體育用品龍頭安踏體育今（27）日公告，已Artémis集團達成協議，以約15.06億歐元（約新台幣563億）收購德國知名運動品牌PUMA約29.06%的股權。

交易完成後，安踏將超越Artémis，一舉成為PUMA的最大股東。這是安踏繼收購FILA大中華區業務、以及併購始祖鳥（Arc’teryx）母公司亞瑪芬體育（Amer Sports）後，在全球化佈局上的又一重大里程碑。

溢價62%入主 展現全球化野心

根據香港交易所的公告顯示，安踏將以每股35歐元的價格收購PUMA股票。這一價格較PUMA前一交易日的收盤價溢價高達62%，顯示出安踏對於此次收購勢在必得的決心。

安踏表示，此次收購是集團深入推進「單聚焦、多品牌及全球化」戰略的關鍵舉措。透過入主PUMA，安踏將進一步擴大其在「專業運動」及「潮流運動」領域的全球影響力，並與現有的品牌矩陣形成高度互補。

複製FILA成功模式？看準PUMA互補效應

近年安踏頻頻收購其他品牌，2009年，安踏收購了當時虧損嚴重的FILA大中華區業務，並成功將其轉型為集團的核心成長引擎。隨後在2019年，安踏又領軍收購了擁有始祖鳥、薩洛蒙（Salomon）的亞瑪芬體育，完成了從品牌營運商向全球化產業平台的升級。

根據彭博社（Bloomberg） 報導，安踏董事局主席丁世忠表示，此次投資將加速安踏的全球化進程，並有助於推動包括中國在內的全球體育市場增長。他強調，「我們認為PUMA過去幾個月的股價，並未能充分反映該品牌的長期潛力。」

PUMA深陷虧損泥沼 急需中國市場活水

曾經位居全球第三大運動品牌的PUMA，近年來營運陷入困境。財報數據顯示，PUMA在2025年前三季累計虧損達3.09億歐元（約新台幣116億元），且已連續三個季度出現赤字。

除了財務虧損，PUMA在關鍵的中國市場表現亦不如預期。2024 年其大中華區市佔率不足7%，被Nike、Adidas甚至新興品牌拉開差距。此外，受庫存壓力與美國關稅衝擊，PUMA股價在過去一年內重挫約32%。

花旗銀行分析師指出，安踏在供應鏈、零售網絡及品牌營運上的優勢，有望為PUMA的中國業務帶來顯著的協同效應，協助其重振旗鼓。

機會與風險並存 安踏：不會直接介入經營

與此同時，高額的收購溢價也引發了市場擔憂。路透社的專欄評論指出，這筆交易對安踏而言是一項「艱鉅的挑戰」（daunting challenge）。若依照分析師對PUMA 2027年的獲利預測計算，這筆投資的預期回報率可能僅約2%，遠低於PUMA約 10.5%的加權平均資本成本。

此外，評論也提到，目前全球運動鞋銷售熱潮似乎正在退燒，美國市場增長放緩，加上PUMA正面臨Hoka、New Balance等快速成長品牌的激烈競爭，這都增加了安踏扭轉局勢的難度。

針對管理權問題，安踏表示，成為最大股東後不會直接介入PUMA的日常經營，將尊重其德國品牌的獨立定位，目前也暫無全面收購的計畫，但會爭取進入監事會以發揮影響力。