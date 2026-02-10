繼Gemini、Grok後ChatGPT也加入美國戰爭部 五角大廈揭AI怎麼改變戰爭

根據福斯新聞網報導，美國戰爭部將與OpenAI合作，將聊天機器人整合至GenAI.mil工具，供軍事人員使用。戰爭部表示，此舉將使OpenAI先進語言模型「輕鬆提供給全體300萬戰爭部人員」。



戰爭部新聞稿指出：「ChatGPT將可用來強化任務執行與戰備，提供可靠能力給聯合部隊。」該機構承諾成為以AI為優先的企業，這反映在GenAI.mil平台上。五角大樓表示：「平台經證實的可靠性，自推出以來維持100%上線時間，以及其強健基礎設施，已使其成為整個部門信賴的AI平台。」同時表示，其採用已「加速作戰節奏，並強化使用者的決策優勢」。

五角大廈去年12月即宣布推出GenAI.mil

戰爭部官員表示，戰爭部人員正接受訓練，將AI能力整合至日常工作流程中。

去年12月，五角大廈宣布推出GenAI.mil，由Google Gemini驅動，自部署以來兩個月內已超過100萬獨立用戶。「美國戰爭的未來已來臨，它拼寫為AI。」戰爭部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）在當時由福斯商業頻道取得的影片中表示，「隨著科技進步，我們的對手也跟進。但在戰爭部，我們不會袖手旁觀。」赫格塞斯表示，該平台將「全球最強大的前沿AI模型，從Google Gemini開始，直接置入每位美國戰士手中」。

Google執行長桑達爾．皮查伊（Sundar Pichai）指出，該公司已與政府機構合作數十年，但強調此新計畫的重要性。他表示，「透過部署Google Cloud的『Gemini for Government』方案，超過300萬文職與軍事人員將能存取企業每日用來提升行政效率與生產力的相同先進AI。」

今年1月，戰爭部宣布推出人工智慧加速策略，希望消除舊有官僚障礙，並將前沿AI能力整合至每個任務領域。

戰爭部將匹配美國AI產業的速度

此戰時方法基於三項原則：作戰、情報與企業運作。「在AI時代，速度決定勝利，戰爭部將匹配美國AI產業的速度」，戰爭部研究與工程次長埃米爾．邁克爾（Emil Michael）先前表示，「我們引進最佳人才、最尖端科技，並將頂尖前沿AI模型嵌入勞動力中－全以快速戰時步調進行。」

川普政府將AI列為優先事項，因為中國等對手持續開發與實驗此技術。去年12月，美國總統川普宣布，將逆轉拜登時代的高端晶片出口限制，允許輝達（Nvidia）將其人工智慧晶片出口至中國與其他國家。H200晶片為輝達製造的高效能處理器，用來運行人工智慧程式，如聊天機器人、機器學習與資料中心任務。

