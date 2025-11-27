繼Jack Wolfskin又有新目標？中國安踏體育傳有意收購「歐洲運動品牌」，勁敵李寧、亞瑟士也蠢蠢欲動

德國知名運動品牌Puma，雖然今年遭遇股價大崩盤，導致公司市值大幅縮水，但其品牌價值卻似乎沒有受到太多衝擊，反倒因此吸引更多「買家」上門，希望出資收購這家運動品牌，其中就包含中國兩大運動服飾巨頭：安踏（Anta Sports）和李寧（Li Ning）。

​彭博引述知情人士的消息，提到中國運動服飾巨頭安踏體育，正在與顧問公司合作、探索收購Puma的可能性，倘若安踏真的想進一步報價，除了自行收購外，他們也可能選擇與私募股權公司聯手進行。

事實上，市場上對Puma這塊老字號招牌有興趣的買家，不只有安踏一家，其他的潛在競標者，包含其最大勁敵李寧；據了解，李寧高層已經在與銀行商討後續融資的方案，除此之外，來自日本的球鞋品牌亞瑟士（Asics），也同樣對Puma非常感興趣。只不過，這些傳聞都還處於初步階段，目前並不清楚究竟有哪幾個企業，會正式提出報價。

Puma在2025年的股市表現非常不理想，公司股價暴跌62%，使其市值銳減至25億歐元（約新台幣909億元），但此一變化卻使該品牌、反倒成為市場上「極具吸引力」的收購目標。

「李寧」過去也曾把商品運動鞋擺在瓷器上。（圖／翻攝自微博）

但是，要想收購這塊招牌，最大的障礙來源恐怕不是股價，而該集團背後最大股東、來自法國的億萬富翁皮諾家族（Pinault family），根據公司年報紀錄，皮諾家族名下的控股公司，截至2024年底為止、持有Puma約29%的股份。任何有意願收購和提出報價的企業，都必須先過這關，達成這位大股東心中的預期，才有可能走進下一階段。

創立於1924年的德國，由達斯勒兩兄弟共同建立前身「達斯勒兄弟鞋廠」（Schuhfabrik Gebrüder Dassler），但兩人最終因理念不合分道揚鑣，阿道夫創建後來的愛迪達（Adidas），而魯道夫則以自己名字縮寫RUDA創立品牌，後面才調整現在大家熟知的Puma。集團總部設在德國巴伐利亞邦的黑措根奧拉赫，1986年掛牌上市至今。

但是，面對彭博這則文章的說法，李寧公司隨即發表聲明，強調該公司現階段仍專注於自身品牌的成長，並未和Puma進行任何「實質性」的談判或評估。安踏體育則是不回應，而其他潛在競標企業和Puma官方發言人，則是拒絕對此話題給出回應。

