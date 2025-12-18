繼Kakao、Naver後三星也收炸彈威脅 還稱要槍殺李在鎔

韓國警方正在調查一起針對三星電子的炸彈威脅事件，威脅者聲稱要炸毀位於水原市靈通區的三星電子總部，並揚言要用自製槍械殺害會長李在鎔。這起事件是繼Kakao、Naver、KT等大企業後，韓國企業面臨的最新威脅案例。

三星電子也收到炸彈威脅。（示意圖／美聯社）

根據韓聯社報導，韓國警方18日表示，當天上午11時29分，Kakao客服中心接獲一則威脅貼文的通報。該則貼文內容明確提到「要炸毀三星電子水原市靈通區總部，並用自製槍械射殺李在鎔會長」。貼文作者雖然留下姓名，但並未透露其他個人資訊。

接獲通報後，警方立即派遣警力前往三星電子總部進行安全檢查。執法人員仔細查看各重要據點的監視器畫面，經過全面評估後，認定威脅的危險性較低。因此，警方並未進行全棟建築物搜索，而是採取加強巡邏等措施來應對。

警方相關人士表示：「最近出現多起有人冒用他人名義，在Kakao、Naver、KT等平台發布炸彈威脅貼文的案例，這起事件推測也是類似的情況。」該名人士進一步指出：「不過這次貼文使用的姓名與先前案件的發文者不同，因此需要透過調查才能確定嫌疑人的真實身分。」

值得注意的是，韓國大企業近期頻繁遭受類似威脅，當局目前正在對這一系列事件進行調查。

