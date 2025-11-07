繼N號房之後！南韓342人陷性剝削地獄 犯罪組織手段惡劣「21歲首腦落網」

這名21歲男子A某自2020年起，與共犯B、C等人於Telegram上成立組織進行性剝削。（翻攝畫面）

南韓警方歷經1年專案追緝，終於逮捕以「幫你製作熟人凌辱照」為名，誘騙受害者並進行性剝削的犯罪組織「懲戒團」主犯。這名21歲男子A某自2020年起，與共犯B、C等人於Telegram上成立組織，分設「調查局」、「情報局」、「事務局」3個部門，負責物色、誘騙與威脅受害者，甚至逼迫部分人加入組織共犯。

綜合韓媒報導，南韓警方調查指出，該組織在社群平台X發布「可幫你合成熟人凌辱照片」等廣告，引誘受害者聯繫。當受害者上鉤後，他們便以「要將你委託製作凌辱照的事告訴你的熟人」為威脅，強迫拍攝裸體保證書、撰寫懺悔文，甚至必須日常回報動態。部分人被迫成為新的協助者或「下線」，繼續進行性剝削。

警方指出，「懲戒團」的手法與2020年震驚韓國社會的「博士房（박사방）」、「N號房」事件極為相似。主犯3人最初皆為「朱紅文字、數位監獄」等自稱「正義執行」的Telegram群組管理員，後脫離另組「懲戒團」，並以「教育加害者」為名從事性犯罪。該組織於2021年8月C某及63名成員被忠南警方逮捕後瓦解，但A某與B某潛逃多年。警方在2023年偵辦另一宗「牧師房」案時發現線索，最終於2025年10月19日逮捕A某，並於23日將其拘押送檢，持續追緝B某中。

據警方統計，「懲戒團」共侵害342名受害者，部分性剝削影像還被散布或出售。C某已於2023年被判刑13年6個月定讞。警方表示，這類犯罪不僅造成心理創傷，更以「懲戒」之名掩飾性暴力的本質，屬極具惡性的網路性剝削行為。

此外，警方在2024年11月至2025年10月為期一年的「網路性暴力集中取締」中，共偵破375起案件、逮捕418人，拘捕28人。類型包括製作兒少性剝削物（133件，占35%）、虛假合成影像（95件，占25%）與非法偷拍（83件，占22%）。其中，一名嫌犯以金錢為誘餌，剝削20多名兒少，製作並販售1439個性剝削影片。

警方也揭露AI生成假影片的犯罪激增。部分嫌犯利用Telegram的「深偽（Deepfake）機器人」接受虛擬貨幣委託，製作虛假性影像並散布；另有5名嫌犯在「棒球聊天室」群組製作7名高中生及成年受害者的假影片26部，同遭拘捕。

首爾警察廳強調，將以「零容忍原則」嚴辦網路性暴力，無論是製作者、散布者、持有者或觀看者，皆屬重罪，絕不姑息。警方呼籲受害者儘速報案，並指出AI技術使犯罪門檻降低，受害年齡層日益下降，將透過持續監控與大數據分析，全面遏止網路性犯罪蔓延。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

