繼SHINee KEY後又一人！大咖YTR捲「打針阿姨風波」宣布全面停工

YouTuber「挑食的新姐」宣布下車《驚人的星期六》。（圖／翻攝自IG、YT）

南韓女星朴娜勑爆出「打針阿姨」風波，連帶波及男團 SHINee 成員KEY，日前宣布暫停活動並退出節目。如今YouTuber「挑食的新姐」也捲入「打針阿姨」醫療風波，今（19日）也宣布全面暫停演藝活動，成為第三位從人氣綜藝《驚人的星期六》下車的固定班底。

YouTuber「挑食的新姐」發聲明致歉。（圖／翻攝自IG、YT）

挑食的新姐透過個人YouTube頻道發布聲明，並向粉絲表達歉意，坦言這段時間因自己的事件造成外界擔憂與困擾，「真的感到非常抱歉」。她表示，針對目前外界提出的質疑與爭議，正逐一反省與釐清，並強調若自己有任何錯誤之處，將坦然面對、絕不推卸。

坦言與「打針阿姨」是經由朋友介紹，在首爾江南區某醫院初次見面，當時完全沒有懷疑對方的醫師身分，因此才接受診療。表示身為公眾人物，本就應該更謹慎確認相關細節，卻未能做到，這是一項「非常嚴重的疏失」，並向因此受到影響的粉絲與相關人士致上歉意。

