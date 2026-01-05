繽紛吉安駿馬迎春寫生徵件開跑 鄉長游淑貞邀畫筆捕捉家鄉風情之美

「二0二六馬上有靈感！」為展現吉安鄉依山傍海的自然風光與多元人文底蘊，吉安鄉公所攜手鄉民代表會舉辦「駿馬迎春．繽紛吉安」繪畫比賽。

即日起正式開放徵件，即日起收件至一一五年一月二十六日（一）止。鄉長游淑貞誠摯邀請全國大小畫家與藝術愛好者，以畫筆記錄吉安四季流轉的風景與生活中的幸福瞬間，讓美感教育自然融入日常（見圖）。

吉安鄉公所長期創意推動「繽紛吉安系列藝文」活動，期望透過不同年齡層的創作視角，發掘鄉境內豐富的自然景觀、風俗民情與歷史建築之美。本屆比賽分組多元，涵蓋學齡前幼兒、國小、國中、高中、大專社會組，以及五十五歲以上樂齡組等共計八個組別，鼓勵全民參與、世代共融。參賽作品統一為四開畫紙尺寸，媒材與技法不拘（不接受電腦繪圖或AI生圖），讓創作者盡情揮灑創意。

為提升參賽動能與創作榮譽感，比賽各組均錄取前三名及優選，獎勵內容包含：第一名二,000元、第二名一,五00元、第三名一二00元，優選則頒發六00元禮券。鄉公所將擇期舉辦頒獎表揚活動，獲獎者除可獲得指導單位花蓮縣政府頒發獎狀外，優勝作品並將於農曆春節期間在 吉安好客藝術村－吉野藝文館展出，展期至一一五年二月底，與民眾共享創作成果與藝術感動。

游淑貞表示，歷屆「繽紛吉安」繪畫比賽皆吸引許多外縣市民眾踴躍參與，透過畫作留下珍貴的旅遊回憶與生活故事。農曆春節連假期間，好客藝術村也將對外開放參觀，讓得獎畫展成為連結遊客與在地情感的溫暖橋樑，感受藝術為生活帶來的美好能量。

吉安鄉公所誠摯邀請家長攜手孩子、晚輩陪伴長輩，一同走訪吉安、描繪心中的感動風景。參賽者每人限送一件作品，收件地址為「九七三花蓮縣吉安鄉慶豐村中山路三段477號」，可採郵寄或親送至「吉安鄉公所文化及觀光發展所（吉安好客藝術村）」。評選將依主題性、構圖、技巧與作品完整性進行專業審查，並且得ru;3?作品將公布於官網及粉絲專頁上。詳細比賽簡章與報名表請至吉安鄉公所官網下載，或關注「吉安好客藝術村」Facebook粉絲專頁；相關洽詢請電03-8542993。