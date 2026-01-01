二○二六年元旦，吉安鄉公所於昨（一）日上午在鬱金香公園舉辦「二○二六繽紛吉安幸福加馬」元旦升旗典禮暨健走活動，結合升旗儀式、自然健走、產業市集與行動醫療推廣，鄉親們參與熱烈，近五千名民眾高唱國歌並以健康步伐迎接新年，展現地方凝聚力與愛國向心力。

續一○八年甫上任的縣長徐榛蔚與鄉長游淑貞，縣鄉協力開啟七年來的施政有感，今年一一五年再次攜手共同執旗升國旗，象徵有始有終的團結合力共造鄉鎮市建設有成。與會傅山昆萁立委、縣議會徐雪玉副議長及七位議員、鄉代會邱美雲主席、黃金發副主席及八位代表和村長等貴賓出席共襄盛舉。現場吸引近五千名鄉親與外籍友人扶老攜幼參與，在清新綠意中仰望國旗冉冉升起，以熱血和溫馨交織喜迎嶄新馬年。

吉安鄉長期貫徹「清淨家園從自家做起」理念，每年元旦健走必備實用掃具組作為健走完賽獎勵，鼓勵鄉親從家戶日常行動以實踐環境整潔，再搭配莊嚴元旦升旗、田野健走、地方產業市集、音樂饗宴與健康篩檢，打造全民共享的健康幸福嘉年華。

游淑貞鄉長親頒感謝狀，感謝徐雪玉副議長及多位縣議員以建議款支持吉安鄉基礎建設，去年一一四年度合計挹注議員建議款逾一七○○萬元，為地方發展注入穩健動能。另同步表揚吉安鄉績優運動學子在全中運的亮眼表現，包含吉安國中跆拳道、空手道、排球隊奪下全國五金三銀一銅，以及化仁國中田徑、跆拳道、棒球、足球隊勇奪九面獎牌全國佳績，感謝師長並期許師生再接再厲。

邱美雲主席親領現場來賓及鄉親帶動跳，跳出吉安活力。隨即，進行本次健走路線全長約一.三公里（見圖），現場好康連連，除了完賽者依序領取清潔用具組外，民眾憑中繼站發送的體驗券，也開心走逛二十餘家特色名店「挖寶」消費，實質帶動在地經濟。還有吉安農會「山海正甜」製冰所行動餐車吸引人潮購買農特產品與冰淇淋；完成打卡的民眾亦開心領取限量一五○○株優質苗木，將綠意帶回家。另由吉安衛生所提供免費胸部X光巡檢，並結合蓮花獅子會血糖檢測，落實行動醫療與幸福照顧。