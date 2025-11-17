繽紛杭菊花海Ｘ鐵道火車山景！銅鑼杭菊生活節3大亮點交通情報一次看

文／景點+ Carol整理報導

年度必賞杭菊花海來了！「2025銅鑼杭菊生活節」於11月29日、30日登場，快將花況最佳區域、活動3大亮點及交通情報筆記起來，出發賞花取景！

銅鑼杭菊花海同框鐵道火車山景，吸引花迷前往捕捉美照。（圖／molly888666）

2025銅鑼杭菊生活節以「菊內人 In the Bloom」為主題，原定於11月15日、16日登場，因鳳凰颱風影響，延期至11月29日、30日展開，苗栗縣銅鑼鄉有許多大大小小的花田，主要散佈在九湖村、朝陽村、樟樹村等地，其中「邱家古厝」能取景花海、鐵道火車及山景同框畫面，每年都吸引不少網友前往賞花。

往年銅鑼杭菊花海美景。（圖／yishan1128，以下同）

邱家古厝後面區域花況較好、沿著鐵路旁走到底 ，圖片拍攝於2025年11月16日。（圖／molly888666）

今年最大亮點「風土餐桌・客家杭菊宴」由敏實科技大學餐飲團隊與在地職人攜手打造，提供香氣溫潤的杭菊燉湯、花香甜點、茶飲與創意套餐，每一道料理都藏著銅鑼土地的故事與秋天的氣息，活動採預約報名制，名額有限。

（圖／molly888666）

往年銅鑼杭菊花海美景。（圖／allenlun225，以下同）

此外，現場還有結合在地農產、文創好物與季節小食的「花田市集」；邀請國立聯合大學農藥檢測中心進駐，以「看得見的安心」為主題，帶領遊客從田間到餐桌，看見每一道食材背後的責任與安心的「透明食安館」。

（圖／2025銅鑼杭菊生活節活動-富農農產運銷合作社）

活動期間也將舉辦「菊內人開幕式」及「 花田音樂會」，推薦想造訪的景粉提前規劃賞花行程！

【Info】

2025銅鑼杭菊生活節

活動日期：11月29日至11月30日

活動地點：苗栗縣銅鑼鄉，可Google導航「2025銅鑼杭菊生活節主會場」

交通資訊

1. 自行開車：下國道1號銅鑼交流道（140K）北上右轉、南下左轉，可Google導航2025銅鑼杭菊生活節主會場或停車場

2. 接駁車：搭乘台鐵至銅鑼火車站下車，杭菊生活節活動兩天提供友善接駁車服務，從銅鑼火車站往返會場，接駁車自早上9：00起發出第一班，每15分鐘一班，至下午4：30為最後一班

