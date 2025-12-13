繽紛耶誕玩台北 跟著史努比欣賞燈飾

2025繽紛耶誕玩台北結合Peanuts家族明星「史努比」，在各個百貨商場都設置了精美的耶誕布置。台北市政府提供



「2025繽紛耶誕玩台北」攜手了16大百貨體系共同營造超過80處璀璨燈飾，與多達40場精彩展演活動，讓整個台北市都瀰漫佳節氣氛。今年活動更是結合最受歡迎的Peanuts家族明星「史努比」，在各個百貨商場都設置了精美的耶誕布置，並且還有抽獎活動供遊客參與，週週亮點不斷。

台北市政府商業處表示，今年「繽紛耶誕玩台北」，結合了最受歡迎的Peanuts家族明星「史努比」，在東區頂好廣場設置期間限定「Merry and Bright」史努比大型裝置，搭配應景耶誕布置，就是要給大家滿滿節慶感受。走進各百貨分館還有更多驚喜，有著「2025繽紛耶誕玩台北」活動畫冊結合史努比，書腰上的可愛史努比能讓民眾拆下來、帶著走，數量有限，可以趕快到各百貨分館索取收藏。

台北市政府商業處提到，打開畫冊時，別忘了同步開啟「光之覓境雙重抽」集章之旅，於本市16大百貨體系分館集章點位掃描QR Code集章，每集1、3、5、7、9章就抽「尋光立即抽」，立即抽、立即兌，集5、10、15章再加碼「尋光大獎抽」抽獎機會，有機會抽中10萬元百貨禮券，總獎值超過百萬元的百貨好禮。

台北市政府商業處分享，在本週12日至19日更有12場精彩聚客展演等你來體驗！如遠百信義A13在本週六、日於1樓北面廣場舉辦「聖誕快閃派對」活動，4樓南面廣場還有「聖誕好玩市集」，台北101在週末2日下午2時至5時，於4樓都會廣場「夢想舞台音樂會」帶來優美弦樂表演。

大葉高島屋1F中央水族廣場本週活動不斷電，本週六「30℃的音符-聖誕音樂會」和週日「40℃的帥氣-超人力霸王見面會」，是親子出遊最佳首選，ATT 4 FUN「繽紛玩夜祭」熱烈進行中，本週日限定「巧克力冒險工廠｜百老匯快閃演出」，《巧克力冒險工廠 THE MUSICAL》表演者帶來限定快閃秀，邀請遊客們踴躍參加。

