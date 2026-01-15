繽紛雕塑現身南海學園 史博館以洪易作品邀民眾親近

國立歷史博物館館長洪世佑

民眾近期若經過南海學園，會突然眼睛一亮，一個又一個色彩豐富、造型可愛的雕塑出現在園區廊道中，讓人忍不住想靠近合影。國立歷史博物館今天（15日）舉辦《鏡花蟲洞宴》洪易戶外雕塑展開幕，邀請民眾放慢步調走入南海學園，感受藝術家洪易20件色彩繽紛、充滿想像符號的雕塑所構築的氛圍，在歷史建築、自然景觀與當代城市空間裡，展開一段跨時空、跨物種的美感探索旅程，展期至5月24日止。

國立歷史博物館館長洪世佑表示，《鏡花蟲洞宴》是史博館重新開館後，持續思考博物館如何走出建築本體、走入市民日常的實踐行動，打破傳統室內展示形式，展覽場域橫跨國立歷史博物館、國立臺灣藝術教育館，以及工藝中心臺北當代工藝設計分館等戶外空間，形塑一條可自由漫遊的「戶外雕塑走廊」。「鏡花」象徵想像力的綻放，「蟲洞」則指向時空的穿越，雕塑品彷彿是來自不同宇宙與時代的訪客，在史博館周遭相遇。觀眾可在草地上看見「長景祿」、水池旁欣賞放大版「鴛鴦」，與樹影下淘氣的「鬆鼠」互動，漫步歷史建築間自在行走，迎來馬年「馬上封侯」的祝福，近距離感受雕塑作品與環境共創的魅力。

藝術家洪易表示，能於南海學園的歷史場域中展出是一次與歷史對話的特別經驗，透過當代視覺語彙重新轉化，讓歷史不再是靜止的過去，而是可被想像、被延展、被感受的存在。《鏡花蟲洞宴》不僅是一場戶外雕塑展，更是一則關於「多元共生」與「包容理解」的現代和諧寓言。

史博館說明，洪易的靈感來自古代文物與文化符號，取材自臺灣常民文化中民俗、神話的圖騰與動物意象，透過色彩鮮明、造型趣味的雕塑作品，幽默擬人化的形式轉譯，使觀眾在熟悉與陌生之間產生共感，化解科技時代與未知宇宙所帶來的距離與疏離。戶外展出的形式且讓藝術自然融入公共空間，成為城市生活風景的部分，無論是日常散步的市民、親子家庭、學生族群，或專程前來的藝術愛好者，都能依循自己的節奏，與作品互動、拍照打卡，建立屬於自己獨特的觀看與體驗方式。