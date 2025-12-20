繽紛風箏翱翔曾文市政願景園區！「臺南曾文風箏嘉年華」熱鬧登場

「2025臺南曾文風箏嘉年華」於曾文市政願景園區盛大開場，繽紛風箏隨風升空，現場湧入許多大小朋友共同參與，人潮絡繹不絕，歡笑聲此起彼落，充分展現臺南市推動戶外休閒運動的活力與熱情。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 「2025臺南曾文風箏嘉年華」今(20)日於曾文市政願景園區盛大開場，繽紛風箏隨風升空，現場湧入許多大小朋友共同參與，人潮絡繹不絕，歡笑聲此起彼落，充分展現臺南市推動戶外休閒運動的活力與熱情。

「2025臺南曾文風箏嘉年華」活動由在地舞團「蔴荳舞集」以充滿律動感的演出揭開序幕，為嘉年華注入熱鬧氛圍。今年最受矚目的「大型海獸風箏展演」集結多款巨型海洋生物風箏，搭配聖誕佳節主題造型，在天空中飛翔，場面壯觀吸睛。每日限量的「免費彩繪風箏DIY」體驗，讓親子能夠攜手揮灑創意，彩繪專屬風箏，一同放飛，不僅充滿童趣，也增進親子之間的情感交流。

臺南市長黃偉哲表示，除了放風箏之外，活動現場還設有「卡路里 OUT！親子闖關遊戲」以及多元的市集攤位，讓孩子在多項趣味運動關卡中奔跑、挑戰，完成任務後還能獲得可愛的鯨魚鑰匙圈，歡迎市民朋友把握週末，踴躍前往曾文市政願景園區參與，親子同行，共同在輕鬆愜意的氛圍中，享受放風箏、看表演及運動放鬆的美好時光。

體育局長陳良乾表示，「2025臺南曾文風箏嘉年華」活動為期兩天，明（21）天還有各式各樣的風箏展演活動、表演與市集，歡迎大家把握週末美好時光，共襄盛舉！未來體育局也將持續辦理更多結合運動與親子互動的活動，鼓勵市民走出戶外、親近自然，養成規律運動與健康生活的良好習慣。

