續任藍大黨鞭！傅崐萁：終結清德宗元年

▲國民黨團總召傅崐萁說，會繼續與民眾黨合作，盼2028年下架民進黨。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立院黨團幹部選舉，無人挑戰總召一職，現任總召傅崐萁同額競選，2日在黨團大會上獲藍委力挺續任，任期至少到今年底。黨團通過傅崐萁續任時，現場還爆出如雷掌聲與歡呼聲，展現傅崐萁的高人氣。傅崐萁也發下豪語，新的任期要彈劾違憲的總統賴清德，「終結清德宗元年」。

傅崐萁說，在全體藍委的力挺支持中，他有幸續任總召一職，堅定在第一線兢兢業業，傾聽人民的聲音，推動各項福國利民法案，藍白團結合作監督執政黨。「過去兩年我們完成許多不可能的任務，31位藍委挺過大罷免，守住民權底線。接下來要打贏2026九合一大選，贏回人民的信任，2028下架民進黨，重返執政。」

廣告 廣告

傅崐萁細數過去一年半立法院通過的法案，包括《財劃法》、普發現金1萬元、軍人加薪、《AI基本法》、停砍年金等。傅崐萁也提到，民眾黨前主席柯文哲拜會後，他會與民眾黨持續同心推動進步法案，尤其要打贏年底九合一大選，讓台灣民主正常發展。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／柯文哲、黃國昌拜會！傅崐萁力讚滿血回歸：藍白合制裁賴清德

搶先柯建銘黃國昌！傅崐萁又同額競選 2026確定續任國民黨團總召

賴清德砲轟立院不審預算 傅崐萁反嗆破壞憲政：還自以為台南市長